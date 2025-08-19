Вище 25 тис. грн: уряд прогнозує різке зростання зарплат в Україні

Номінальні зарплати українців у 2025 році зростатимуть швидше, ніж планувалося.

Однак через прискорення інфляції реальний дохід населення збільшиться менше, ніж очікувалося. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Під час підготовки Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки міністерство уточнило показники на 2025 рік. Ці дані стали базою для подальших розрахунків.

Зокрема, прогноз середньорічної інфляції було переглянуто з 9,7% до 12,2%, що відображає прискорення зростання цін.

Згідно з уточненими даними, середній рівень номінальної зарплати штатних працівників (брутто, до вирахування податків) становитиме 25 886 гривень, тоді як раніше очікувалося 24 389 гривень.

