Суд на стороне ПФУ: жителя Харькова обязали вернуть более 70 тысяч гривен пенсии

Житель Харькова должен вернуть более 70 тысяч гривен, которые получил в виде пенсии по инвалидности. Выплаты, назначенные с июня 2023 года, оказались неправомерными.

Причина переплаты стала ясна после повторной медико-социальной экспертизы, проведенной в ноябре 2024 года. Расширенная экспертная комиссия отменила ранее установленную инвалидность задним числом, начиная с 12 июня 2023 года. Таким образом, мужчина лишился права на пенсию, а за период с 12 июня 2023-го по 31 июля 2024-го образовалась переплата в размере 70 347 гривен. Об этом говорится в Реестре судебных решений.

Пенсионный фонд Украины потребовал вернуть средства добровольно, однако мужчина не сделал этого, и дело было передано в суд. Главное управление ПФУ в Харьковской области отметило, что выплаты производились не по ошибке фонда, а из-за отсутствия у пенсионера законных оснований, и поэтому переплата подлежит обязательному взысканию.

Киевский районный суд Харькова поддержал позицию Пенсионного фонда. В решении суда указано, что мужчина обязан вернуть всю сумму — 70 347 гривен.

Суд подчеркнул, что пенсия была получена с нарушением требований закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", а излишне выплаченные средства мужчина не вернул добровольно.

Напомним, что в Украине пожилые граждане старше 80 лет, которые нуждаются в постороннем уходе из-за ухудшения здоровья, могут рассчитывать на дополнительную выплату к пенсии.

Кроме того, в Украине нередко возникают сложности с оформлением пенсии, особенно если у человека утеряна трудовая книжка, в ней допущены ошибки или предприятие, на котором он работал, уже давно ликвидировано.