Суд на боці ПФУ: жителя Харкова зобов'язали повернути понад 70 тисяч гривень пенсії

Мешканець Харкова має повернути понад 70 тисяч гривень, які отримав у вигляді пенсії по інвалідності. Виплати, призначені з червня 2023 року, виявилися неправомірними.

Причина переплати стала зрозумілою після повторної медико-соціальної експертизи, проведеної в листопаді 2024 року. Розширена експертна комісія скасувала раніше встановлену інвалідність заднім числом, починаючи з 12 червня 2023 року. Таким чином, чоловік позбувся права на пенсію, а за період з 12 червня 2023-го по 31 липня 2024-го утворилася переплата в розмірі 70 347 гривень. Про це йдеться в Реєстрі судових рішень.

Пенсійний фонд України зажадав повернути кошти добровільно, проте чоловік не зробив цього, і справу було передано до суду. Головне управління ПФУ в Харківській області зазначило, що виплати проводилися не через помилку фонду, а через відсутність у пенсіонера законних підстав, і тому переплата підлягає обов'язковому стягненню.

Київський районний суд Харкова підтримав позицію Пенсійного фонду. У рішенні суду зазначено, що чоловік зобов'язаний повернути всю суму — 70 347 гривень.

Суд наголосив, що пенсія була отримана з порушенням вимог закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", а надміру виплачені кошти чоловік не повернув добровільно.

