Тенденция сохраняется: как изменились рынок труда и зарплаты в Украине с 2021 по 2025 год

За последние пять лет рынок труда в Украине претерпел заметные изменения как в перечне популярных профессий, так и в уровне заработных плат.

Несмотря на кризисы, вызванные пандемией и полномасштабной войной, в лидерах остаются рабочие специальности, не требующие высшего образования или большого опыта. Среди них — разнорабочие, водители, грузчики и уборщицы. Эти категории стабильно входят в десятку вакансий с наибольшим количеством откликов. Об этом говорится в материале издания "РБК-Украина" со ссылкой на данные OLX Работа.

В 2021 году самую высокую зарплату предлагали водителям — в среднем 17,5 тысячи гривен, а меньше всего получали уборщицы — около 7 тысяч гривен. Год спустя, после начала войны, в топе оказались новые профессии: охранники, повара и разнорабочие. При этом разрыв в оплате труда был значительным: водителям предлагали 22,5 тысячи, а разнорабочим — всего 650 гривен.

К 2023 году разнорабочие стали лидерами по числу откликов, в десятке появились бариста и промоутеры. Водители снова удерживали верхнюю планку по зарплатам — до 25 тысяч гривен. Уже в 2024-м тенденции сохранились, но доходы выросли: водителям предлагали 30 тысяч гривен, уборщицам — почти 11 тысяч.

В этом году список популярных профессий пополнили упаковщики и бариста. Водители по-прежнему лидируют по уровню доходов — 33 тысячи гривен, тогда как уборщицам предлагают в среднем 12,3 тысячи. Выросла и средняя оплата для студентов и начинающих специалистов — до 20 тысяч гривен.

Напомним, работодатели в Украине испытывают нехватку водителей, швей, электриков и слесарей.

Инфляция в Украине тормозит рост реальных зарплат. Предложений вакансий стало больше, количество резюме в розничной торговле и телекоммуникациях увеличилось на 82%.