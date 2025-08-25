Тенденція зберігається: як змінилися ринок праці та зарплати в Україні з 2021 по 2025 рік

За останні п'ять років ринок праці в Україні зазнав помітних змін як у переліку популярних професій, так і в рівні заробітних плат.

Попри кризи, спричинені пандемією та повномасштабною війною, у лідерах залишаються робочі спеціальності, які не потребують вищої освіти або великого досвіду. Серед них — різноробочі, водії, вантажники та прибиральниці. Ці категорії стабільно входять до десятки вакансій із найбільшою кількістю відгуків. Про це йдеться в матеріалі видання "РБК-Україна" з посиланням на дані OLX Робота.

У 2021 році найвищу зарплату пропонували водіям — у середньому 17,5 тисячі гривень, а найменше отримували прибиральниці — близько 7 тисяч гривень. Рік потому, після початку війни, у топі опинилися нові професії: охоронці, кухарі та різноробочі. При цьому розрив в оплаті праці був значним: водіям пропонували 22,5 тисячі, а різноробочим — лише 650 гривень.

До 2023 року різноробочі стали лідерами за кількістю відгуків, у десятці з'явилися бариста і промоутери. Водії знову утримували верхню планку за зарплатами — до 25 тисяч гривень. Уже в 2024-му тенденції збереглися, але доходи зросли: водіям пропонували 30 тисяч гривень, прибиральницям — майже 11 тисяч.

Цього року список популярних професій поповнили пакувальники та бариста. Водії, як і раніше, лідирують за рівнем доходів — 33 тисячі гривень, тоді як прибиральницям пропонують у середньому 12,3 тисячі. Зросла і середня оплата для студентів і фахівців-початківців — до 20 тисяч гривень.

Нагадаємо, роботодавці в Україні відчувають брак водіїв, швачок, електриків і слюсарів.

Інфляція в Україні гальмує зростання реальних зарплат. Пропозицій вакансій стало більше, кількість резюме в роздрібній торгівлі та телекомунікаціях збільшилася на 82%.