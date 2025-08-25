Фокус собрал советы адвокатов в случае неуплаты алиментов. Все об ответственности — как уголовной, так и административной за уклонение от алиментов, а также пути решения проблемы.

В Украине растет количество должников по алиментам — более 187 тысяч производств зафиксировано по состоянию на июль 2025 года. Абсолютное большинство должников — мужчины (91%). В то же время рекордсменкой по количеству открытых производств стала женщина из Киевской области, против которой зарегистрировано сразу 8 дел, сообщает "Опендатабот". Из-за масштабов проблемы Фокус спросил у юристов, какие последствия ждут должников и что делать обеим сторонам конфликта.

Кто и где чаще всего не платит алименты — статистика

В условиях войны проблема неуплаты алиментов в Украине только обострилась. Рост долгов и количества судебных производств ставит под угрозу благосостояние детей, ведь алименты — это прежде всего их право на стабильность и надлежащие условия жизни. Однако далеко не все разведенные родители это понимают, ведь статистика по неуплате алиментов в Украине свидетельствует, что в течение большой войны реестр должников вырос еще на 23 246 производств. Поэтому, проблема с выполнением родительских обязанностей в сложных экономических условиях приобретает большие масштабы.

Неуплаченные алименты — прежде всего, запрет выезда и потеря отсрочки Фото: Getty

Абсолютное большинство должников, согласно данным "Опендатабот", — мужчины от 25 до 45 лет. Именно на эту категорию приходится около 86% всех исполнительных производств.

Области-рекордсмены по неуплате

Больше всего долгов по алиментам зафиксировано в крупных промышленных областях:

Днепропетровская область — 26 268 производств;

Одесская область — 13 516;

Харьковская область — 13 011.

Юристы напоминают, что уклонение от уплаты алиментов в Украине влечет за собой финансовые санкции, ограничение в правах, административную и даже уголовную ответственность.

Юристы дали действенный алгоритм, как привлечь должника к ответственности за алименты Фото: Pexels

Уголовная ответственность за алименты: что советуют юристы

Адвокат Анна Даниэль — управляющий партнер Адвокатского бюро "Анны Даниэль", напоминает, что в соответствии со статьей 164 Уголовного кодекса Украины злостное уклонение от уплаты алиментов является уголовно наказуемым деянием.

Основная группа должников — украинцы в возрасте от 25 до 45 лет

Должнику может грозить следующие наказания:

общественные работы от 80 до 120 часов;

пробационный надзор до двух лет;

ограничение свободы на тот же срок.

Если же правонарушение совершено повторно, наказание становится строже — общественные работы до 240 часов или ограничение свободы до трех лет.

Важно

Финансовые санкции и ограничения в правах

Кроме уголовной ответственности, должнику грозят штрафы:

пеня в размере 1% от долга за каждый день просрочки (но не более 100% от общей суммы);

штрафы исполнителя — 20% от суммы долга за год, 30% — за два года, 50% — за три года;

ограничения в правах: запрет выезда за границу, управления транспортом, пользования оружием и охоты до полного погашения долга;

исполнительное производство: арест счетов, заработной платы, имущества и его принудительная реализация.

Административная ответственность за неуплату алиментов

Согласно статье 183-1 КУоАП, должник, который не платит алименты более 6 месяцев, может быть наказан общественно полезными работами от 120 до 200 часов. В случае повторного правонарушения срок возрастает до 360 часов.

Должники теряют право на отсрочку от мобилизации

Адвокат Ярослава Анохина отмечает, что должники по алиментам лишаются права на отсрочку от мобилизации. Согласно Постановлению КМУ №560 от 16 мая 2024 года, для оформления отсрочки необходима справка из Единого реестра должников. Если лицо находится в реестре из-за неуплаты алиментов, отсрочку получить невозможно.

Если другая сторона не выплачивает алименты на ребенка, следует обратиться в исполнительную службу или к частному исполнителю

Что делать получателю алиментов?

Прежде всего, если другая сторона не выплачивает алименты на ребенка, следует обратиться в исполнительную службу или к частному исполнителю для открытия производства.

Также адвокаты советуют контролировать выполнение, даже требовать ареста счетов и имущества, инициировать штрафы. А в случае злостного уклонения обращаться в полицию с заявлением об уголовном правонарушении.

Что делать должнику?

"Судебные процессы, работа с исполнителями, безусловно, дадут свои результаты, хотя и требуют значительного временного ресурса, но я всегда своим клиентам, сначала, советую договориться: составить бюджет ребенка, согласовать расходы, согласовать обязательные денежные суммы и дополнительные, а в общем график платежей", — советует Ярослава Анохина, а также предоставляет четкий план действий в случае, если вы выплачиваете алименты.

Своевременно платить алименты, даже частично. Быть на связи с исполнителем, предоставлять документы о доходах и расходах. В случае потери работы или болезни — подавать иск об уменьшении размера алиментов или отсрочку долга. Платить официально, чтобы избежать дополнительных санкций.

Алименты — это не только юридическая обязанность, но и моральная ответственность перед ребенком.

За время большой войны Реестр должников вырос еще на 23 246 производств, что свидетельствует об углублении проблемы с выполнением родительских обязанностей в сложных экономических условиях

"Настоящая победа — это когда ребенок чувствует, что о нем заботятся оба родителя, даже если они больше не вместе", — отмечает адвокат Ярослава Анохина.

