Фокус зібрав поради адвокатів у разі несплати аліментів. Все про відповідальність — як кримінальну, так і адміністративну за ухилення від аліментів, а також шляхи вирішення проблеми.

В Україні зростає кількість боржників по аліментах — понад 187 тисяч проваджень зафіксовано станом на липень 2025 року. Абсолютна більшість боржників — чоловіки (91%). Водночас рекордсменкою за кількістю відкритих проваджень стала жінка з Київської області, проти якої зареєстровано одразу 8 справ, повідомляє "Опендатабот". Через масштаби проблеми Фокус запистав у юристів, які наслідки чекають на боржників та що робити обом сторонам конфлікту.

Хто і де найчастіше не платить аліменти — статистика

В умовах війни проблема несплати аліментів в Україні лише загострилася. Зростання боргів та кількості судових проваджень ставить під загрозу добробут дітей, адже аліменти — це передусім їхнє право на стабільність та належні умови життя. Проте далеко не всі розлучені батьки це розуміють, адже статистика з несплати аліментів в Україні свідчить, що впродовж великої війни реєстр боржників зріс ще на 23 246 проваджень. Тож, проблема з виконанням батьківських обов’язків у складних економічних умовах набуває великих масштабів.

Несплачені аліменти — передусім заборона виїзду та втрата відстрочки Фото: Getty

Абсолютна більшість боржників, згідно із даними "Опендатабот", — чоловіки від 25 до 45 років. Саме на цю категорію припадає майже 86% усіх виконавчих проваджень.

Області-рекордсмени із несплати

Найбільше боргів по аліментах зафіксовано у великих промислових областях:

Дніпропетровська область — 26 268 проваджень;

Одеська область — 13 516;

Харківська область — 13 011.

Юристи нагадують, що ухилення від сплати аліментів в Україні тягне за собою фінансові санкції, обмеження у правах, адміністративну та навіть кримінальну відповідальність.

Юристи дали дієвий алгоритм, як притягнути боржника до відповідальності за аліменти Фото: Pexels

Кримінальна відповідальність за аліменти: що радять юристи

Адвокатка Анна Даніель — керівна партнерка Адвокатського бюро "Анни Даніель", нагадує, що відповідно до статті 164 Кримінального кодексу України злісне ухилення від сплати аліментів є кримінально караним діянням.

Основна група боржників — українці віком від 25 до 45 років

Боржнику можуть загрожувати наступні покарання:

громадські роботи від 80 до 120 годин;

пробаційний нагляд до двох років;

обмеження волі на той самий строк.

Якщо ж правопорушення вчинене повторно, покарання стає суворішим — громадські роботи до 240 годин або обмеження волі до трьох років.

Фінансові санкції та обмеження у правах

Окрім кримінальної відповідальності, боржнику загрожують штрафи:

пеня у розмірі 1% від боргу за кожен день прострочення (але не більше 100% від загальної суми);

штрафи виконавця — 20% від суми боргу за рік, 30% — за два роки, 50% — за три роки;

обмеження у правах: заборона виїзду за кордон, керування транспортом, користування зброєю та полювання до повного погашення боргу;

виконавче провадження: арешт рахунків, заробітної плати, майна та його примусова реалізація.

Адміністративна відповідальність за несплату аліментів

Згідно зі статтею 183-1 КУпАП, боржник, який не платить аліменти понад 6 місяців, може бути покараний суспільно корисними роботами від 120 до 200 годин. У разі повторного правопорушення строк зростає до 360 годин.

Боржники втрачають право на відстрочку від мобілізації

Адвокатка Ярослава Анохіна наголошує, що боржники з аліментів позбавляються права на відстрочку від мобілізації. Відповідно до Постанови КМУ №560 від 16 травня 2024 року, для оформлення відстрочки необхідна довідка з Єдиного реєстру боржників. Якщо особа перебуває в реєстрі через несплату аліментів, відстрочку отримати неможливо.

Якщо інша сторона не виплачує аліменти на дитину, слід звернутися до виконавчої служби чи приватного виконавця

Що робити отримувачу аліментів?

Передусім, якщо інша сторона не виплачує аліменти на дитину, слід звернутися до виконавчої служби чи приватного виконавця для відкриття провадження.

Також адвокати радять контролювати виконання, навіть вимагати арешту рахунків і майна, ініціювати штрафи. А у випадку злісного ухилення звертатися до поліції із заявою про кримінальне правопорушення.

Що робити боржнику?

"Судові процеси, робота з виконавцями, беззаперечно, дадуть свої результати, хоч і потребують значного часового ресурсу, але я завжди своїм клієнтам спершу раджу домовитись: скласти бюджет дитини, погодити витрати, погодити обов’язкові грошові суми та додаткові, а в загальному графік платежів", — радить Ярослава Анохіна, а також надає чіткий план дій у разі, якщо ви виплачуєте аліменти.

Своєчасно сплачувати аліменти, навіть частково. Бути на зв’язку з виконавцем, надавати документи про доходи та витрати. У випадку втрати роботи чи хвороби — подавати позов про зменшення розміру аліментів або відстрочку боргу. Сплачувати офіційно, щоб уникнути додаткових санкцій.

Аліменти — це не лише юридичний обов’язок, а й моральна відповідальність перед дитиною.

За час великої війни Реєстр боржників зріс ще на 23 246 проваджень, що свідчить про поглиблення проблеми з виконанням батьківських обов’язків у складних економічних умовах

"Справжня перемога — це коли дитина відчуває, що про неї дбають обидва батьки, навіть якщо вони більше не разом", — зазначає адвокатка Ярослава Анохіна.

