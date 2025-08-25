В случае отказа в отсрочке многодетному отцу прежде всего следует проверить, не имеет ли он долга по уплате алиментов.

Related video

Многодетные родители, имеющие на содержании трех и более детей в возрасте до 18 лет и по закону имеющие право на отсрочку от призыва, могут его потерять. В 2025 году в Украине все чаще фиксируют случаи отказов в отсрочке от мобилизации из-за наличия долга по алиментам, который согласно законодательству лишает военнообязанного такого права. Юристы дали советы, как действовать в такой ситуации.

Отметим, что лишение права на отсрочку действует до момента полного погашения задолженности по алиментам. Поэтому, на первый взгляд, план действий прост и понятен. Однако, адвокаты предупреждают и о другой ответственности для должников.

"Согласно требованиям ст. 180-183 Семейного кодекса Украины родители обязаны содержать ребенка до достижения им совершеннолетия. Способы выполнения родителями обязанности содержать ребенка определяются по договоренности между ними. По договоренности между родителями ребенка тот из них, кто проживает отдельно от ребенка, может участвовать в его содержании в денежной и (или) натуральной форме", — отмечает адвокат Анна Даниэль — управляющий партнер Адвокатского бюро "Анны Даниэль".

Отказ в отсрочке от мобилизации из-за долга по алиментам — что говорят адвокаты Фото: Скриншот

Почему отказывают в отсрочке?

Как объясняют юристы, ключевое основание закреплено в Порядке проведения призыва по мобилизации(постановление КМУ №560 от 16 мая 2024 года). Военнообязанный, который претендует на отсрочку из-за воспитания трех и более детей, обязан предоставить справку из Единого реестра должников об отсутствии за ним задолженности по уплате алиментов.

Однако, если долг превышает сумму платежей за три месяца, такая справка не выдается, и человек фактически теряет право на отсрочку. Адвокаты отмечают: это сигнал государства о том, что невыполнение родительских обязанностей не может быть основанием для получения льгот.

Если долг превышает сумму платежей за три месяца, такая справка не выдается, и человек фактически теряет право на отсрочку. Адвокаты отмечают: это сигнал государства о том, что невыполнение родительских обязанностей не может быть основанием для получения льгот

"Следует не забывать, что наличие задолженности по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за 3 месяца делает невозможным оформление отсрочки от призыва по мобилизации по основанию содержания 3-х и более детей", — предостерегает адвокат Ярослава Анохина.

Ответственность для должников

По словам адвокатов Ярославы Анохиной и Анны Даниэль, должникам грозит не только отказ в отсрочке, но не только:

финансовые санкции — пеня в размере 1% от долга за каждый день просрочки (но не более 100% суммы долга);

ограничение в правах — запрет выезда за границу, управления авто, пользования оружием или охоты;

исполнительное производство — арест счетов, доходов, имущества и его реализация;

административная и уголовная ответственность — общественные работы, арест до 10 суток или уголовная ответственность по ст. 164 УК Украины в случае злостного уклонения.

Долг по алиментам лишает права на отсрочку — новые правила 2025 Фото: korrespondent.net

Как действовать сторонам

Для получателя алиментов:

подать исполнительный лист в Государственную или частную исполнительную службу;

предоставить исполнителю информацию о счетах и имуществе должника;

контролировать исполнение решения, требовать арест имущества и наложение штрафов;

в случае злостного уклонения — инициировать уголовное производство.

Важно

Алименты во время войны: более 187 тысяч производств и жесткие последствия для должников

Для должника:

своевременно платить алименты или хотя бы частично уменьшать долг;

не игнорировать вызовы исполнителя, предоставлять документы о доходах и расходах;

при изменении обстоятельств (служба, болезнь, потеря работы) — подавать иск об уменьшении суммы платежей;

осуществлять оплаты исключительно официально, чтобы они были зачислены в счет долга.

Как ранее сообщал Фокус, Кабмин предлагает изменить правила мобилизации для студентов.

РанееФокус писал, что профильный подкомитет парламентского Комитета по вопросам образования рассмотрел законопроект №13193, который предлагает ограничить право на отсрочку от мобилизации для соискателей профессионального и профессионального предвысшего образования старше 25 лет.