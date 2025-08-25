У разі відмови у відстрочці багатодітному батькові передусім слід перевірити, чи не має він боргу зі сплати аліментів.

Багатодітні батьки, які мають на утриманні трьох і більше дітей віком до 18 років і за законом мають право на відстрочку від призову, можуть його втратити. 2025 року в Україні дедалі частіше фіксують випадки відмов у відстрочці від мобілізації через наявність боргу по аліментах, який згідно із законодавством позбавляє військовозобов’язаного такого права. Юристи дали поради, як діяти у такій ситуації.

Зазначимо, що позбавлення права на відстрочку діє до моменту повного погашення заборгованості за аліментами. Тож, на перший погляд, план дій простий і зрозумілий. Проте, адвокати попереджають і про іншу відповідальність для боржників.

"Згідно з вимогамми ст. 180-183 Сімейного кодексу України батьки зобов'язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття. Способи виконання батьками обов'язку утримувати дитину визначаються за домовленістю між ними. За домовленістю між батьками дитини той із них, хто проживає окремо від дитини, може брати участь у її утриманні в грошовій і (або) натуральній формі", — зазначає адвокатка Анна Даніель — керуюча партнерка Адвокатського бюро "Анни Даніель".

Відмова у відстрочці від мобілізації через борг по аліментах - що кажуть адвокати Фото: Скриншот

Чому відмовляють у відстрочці?

Як пояснюють юристи, ключова підстава закріплена у Порядку проведення призову під час мобілізації (постанова КМУ №560 від 16 травня 2024 року). Військовозобов’язаний, який претендує на відстрочку через виховання трьох і більше дітей, зобов’язаний надати довідку з Єдиного реєстру боржників про відсутність за ним заборгованості зі сплати аліментів.

Однак, якщо борг перевищує суму платежів за три місяці, така довідка не видається, і людина фактично втрачає право на відстрочку. Адвокати наголошують: це сигнал держави про те, що невиконання батьківських обов’язків не може бути підставою для отримання пільг.

"Слід не забувати, що наявність заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за 3 місяці унеможливлює оформлення відстрочки від призову під час мобілізації по підставі утримання 3-х і більше дітей", — застережує адвокатка Ярослава Анохіна.

Відповідальність для боржників

За словами адвокаток Ярослави Анохіної та Анни Даніель, боржникам загрожують не лише відмова у відстрочці, але не лише:

фінансові санкції — пеня у розмірі 1% від боргу за кожен день прострочення (але не більше 100% суми боргу);

обмеження у правах — заборона виїзду за кордон, керування авто, користування зброєю чи полювання;

виконавче провадження — арешт рахунків, доходів, майна та його реалізація;

адміністративна та кримінальна відповідальність — громадські роботи, арешт до 10 діб або кримінальна відповідальність за ст. 164 КК України у разі злісного ухилення.

Борг по аліментах позбавляє права на відстрочку - нові правила 2025 Фото: korrespondent.net

Як діяти сторонам

Для отримувача аліментів:

подати виконавчий лист до Державної або приватної виконавчої служби;

надати виконавцю інформацію про рахунки та майно боржника;

контролювати виконання рішення, вимагати арешт майна та накладення штрафів;

у разі злісного ухилення — ініціювати кримінальне провадження.

Для боржника:

своєчасно платити аліменти або хоча б частково зменшувати борг;

не ігнорувати виклики виконавця, надавати документи про доходи та витрати;

при зміні обставин (служба, хвороба, втрата роботи) — подавати позов про зменшення суми платежів;

здійснювати оплати виключно офіційно, щоб вони були зараховані в рахунок боргу.

