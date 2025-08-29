Поврежденное жилье после обстрелов: как украинцам получить компенсацию

После недавних ракетных атак со стороны России многие украинцы остались с поврежденными или полностью разрушенными домами. Чтобы помочь гражданам восстановить жилье, в Украине существует упрощенная процедура через сервис "єВідновлення".

Владельцам поврежденного жилья сначала необходимо зафиксировать ущерб в приложении "Дія" или обратиться в ближайший ЦНАП. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

После этого необходимо подать заявление на компенсацию или получение жилищного сертификата через "єВідновлення". Дальше комиссия оценивает повреждения, и при положительном решении средства поступают на специальную карточку сервиса.

Кроме национальной помощи, украинцы могут документировать разрушения в международном Реестре убытков в Гааге. Там фиксируются повреждения жилья и нежилого имущества, случаи гибели или серьезных травм членов семьи. Эта информация станет основой для возможных будущих репараций.

Получить помощь могут граждане, если их жилье повреждено после 24 февраля 2022 года на территориях, где не ведутся активные боевые действия, и если комиссия признает дом подлежащим восстановлению. Важно, чтобы ремонт не был выполнен за собственный счет. Поддержка доступна для ремонта квартир, частных домов, комнат и других жилых помещений.

Процесс получения средств включает несколько шагов: подача заявки в "Дії", открытие счета "єВідновлення" в банке, согласие на осмотр имущества для оценки ущерба, внесение данных в Реестр поврежденного имущества, получение денег на карточку и подача отчета о расходовании средств.

