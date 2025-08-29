Пошкоджене житло після обстрілів: як українцям отримати компенсацію

Після нещодавніх ракетних атак з боку Росії багато українців залишилися з пошкодженими або повністю зруйнованими будинками. Щоб допомогти громадянам відновити житло, в Україні існує спрощена процедура через сервіс "єВідновлення".

Власникам пошкодженого житла спершу необхідно зафіксувати збитки в застосунку "Дія" або звернутися до найближчого ЦНАПу. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Після цього необхідно подати заяву на компенсацію або отримання житлового сертифіката через "єВідновлення". Далі комісія оцінює пошкодження, і в разі позитивного рішення кошти надходять на спеціальну картку сервісу.

Окрім національної допомоги, українці можуть документувати руйнування в міжнародному Реєстрі збитків у Гаазі. Там фіксуються пошкодження житла та нежитлового майна, випадки загибелі або серйозних травм членів родини. Ця інформація стане основою для можливих майбутніх репарацій.

Отримати допомогу можуть громадяни, якщо їхнє житло пошкоджено після 24 лютого 2022 року на територіях, де не ведуться активні бойові дії, і якщо комісія визнає будинок таким, що підлягає відновленню. Важливо, щоб ремонт не був виконаний власним коштом. Підтримка доступна для ремонту квартир, приватних будинків, кімнат та інших житлових приміщень.

Процес отримання коштів включає кілька кроків: подання заявки до "Дії", відкриття рахунку "єВідновлення" в банку, згода на огляд майна для оцінки збитків, внесення даних до Реєстру пошкодженого майна, отримання грошей на картку та подання звіту про витрачання коштів.

