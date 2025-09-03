Цены на аренду в Киеве выросли: чего ждать арендаторам этой осенью

В Киеве в августе цены на аренду жилья выросли примерно на 10%, и, по прогнозам экспертов, еще столько же владельцы квартир могут добавить в сентябре.

Причины роста цен эксперты объясняют несколькими факторами. Об этом рассказал экс-глава Ассоциации специалистов недвижимости (АСНУ) Юрий Пита в комментарии "Минфину".

Во-первых, активизировались студенты, которые перед началом учебного года предпочитают арендованное жилье вместо общежитий.

"Студенты уже не те, что раньше, многие работают — дефицит на рынке труда позволяет им без проблем устроиться. Соответственно, есть деньги, что позволяет молодым людям арендовать квартиры", — отметил Пита.

Во-вторых, осенью в столицу приезжают жители регионов в поисках хорошей работы. Средняя зарплата в Киеве за последние месяцы превысила 40,5 тысячи гривен, тогда как по Украине — 26,5 тысячи. В-третьих, продолжают прибывать переселенцы, что также стимулирует спрос.

"В результате квартиры разбирают, как горячие пирожки. Жилье стоимостью до 20 тысяч гривен в месяц уходит за несколько дней", — добавляет Пита.

Столичный риелтор Ирина Луханина отмечает, что по сравнению с весной 2025 года спрос на аренду вырос на 13–17%, а по сравнению с августом прошлого года — на 8–11%. Наибольший всплеск активности студентов зафиксирован в Шевченковском и Голосеевском районах: спрос на их жилье в этом году вырос на 20–25%, что риелторы называют рекордом.

Такие короткие сроки аренды — 1–3 дня — ранее наблюдались лишь в отдельные периоды до войны. Эксперты прогнозируют два возможных сценария развития рынка: либо наиболее востребованные квартиры станут дефицитными, либо вырастут цены, что "охладит" спрос.

