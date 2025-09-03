Ціни на оренду в Києві зросли: чого чекати орендарям цієї осені

У Києві в серпні ціни на оренду житла зросли приблизно на 10%, і, за прогнозами експертів, ще стільки ж власники квартир можуть додати у вересні.

Причини зростання цін експерти пояснюють кількома факторами. Про це розповів ексголова Асоціації фахівців нерухомості (АФНУ) Юрій Піта в коментарі "Мінфіну".

По-перше, активізувалися студенти, які перед початком навчального року віддають перевагу орендованому житлу замість гуртожитків.

"Студенти вже не ті, що раніше, багато хто працює — дефіцит на ринку праці дозволяє їм без проблем влаштуватися. Відповідно, є гроші, що дає змогу молодим людям орендувати квартири", — зазначив Піта.

По-друге, восени до столиці приїжджають жителі регіонів у пошуках хорошої роботи. Середня зарплата в Києві за останні місяці перевищила 40,5 тисячі гривень, тоді як по Україні — 26,5 тисячі. По-третє, продовжують прибувати переселенці, що також стимулює попит.

"У результаті квартири розбирають, як гарячі пиріжки. Житло вартістю до 20 тисяч гривень на місяць йде за кілька днів", — додає Піта.

Столична рієлторка Ірина Луханіна зазначає, що порівняно з весною 2025 року попит на оренду зріс на 13-17%, а порівняно із серпнем минулого року — на 8-11%. Найбільший сплеск активності студентів зафіксовано в Шевченківському та Голосіївському районах: попит на їхнє житло цього року зріс на 20-25%, що рієлтори називають рекордом.

Такі короткі терміни оренди — 1-3 дні — раніше спостерігалися лише в окремі періоди до війни. Експерти прогнозують два можливих сценарії розвитку ринку: або найбільш затребувані квартири стануть дефіцитними, або зростуть ціни, що "охолодить" попит.

Також українська влада заявила про старт проєкту зі створення муніципального житлового фонду для подальшої оренди.