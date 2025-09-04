Более 20 вакансий на одного соискателя: где в Украине сейчас проще найти работу

В начале августа 2025 года на Едином портале вакансий Украины работодатели разместили 241 000 предложений работы, тогда как количество соискателей через государственный сервис составило лишь 132 000.

По сравнению с июлем, число вакансий увеличилось на 12 000, что эксперты связывают с сезонными колебаниями на рынке труда. Об этом сообщает Государственная служба занятости.

Наибольшим спросом в этом году пользовались продавцы, водители, повара, инженеры, бухгалтеры, врачи, администраторы, слесари, электромонтеры и грузчики.

Треть всех соискателей — специалисты с высшим образованием, а немного больше, 36%, — люди с профессионально-техническим дипломом.

В Госслужбе занятости отмечают, что дефицит рабочей силы в стране обусловлен двумя основными причинами: продолжающимися военными действиями и значительными изменениями в экономике. Последнее ведет к росту структурной безработицы, когда соискатели не имеют необходимых навыков для работы в тех сферах, где наблюдается наибольший дефицит кадров.

На отдельных территориях дисбаланс особенно заметен: в Киеве на одного безработного приходится 24 вакансии, во Львовской области — четыре, а в Киевской области — три. В то же время в Николаевской области количество соискателей почти вдвое превышает число предложений работы.

По прогнозу Национального банка, такие диспропорции на рынке труда сохранятся еще несколько лет, но постепенно будут сокращаться. Уже к 2027 году уровень безработицы в Украине должен стабилизироваться ниже 10%.

Напомним, работодатели в Украине испытывают нехватку водителей, швей, электриков и слесарей.

Инфляция в Украине тормозит рост реальных зарплат. Предложений вакансий стало больше, количество резюме в розничной торговле и телекоммуникациях увеличилось на 82%.