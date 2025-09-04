Понад 20 вакансій на одного шукача: де в Україні зараз простіше знайти роботу

На початку серпня 2025 року на Єдиному порталі вакансій України роботодавці розмістили 241 000 пропозицій роботи, тоді як кількість шукачів роботи через державний сервіс становила лише 132 000.

Порівняно з липнем, кількість вакансій збільшилася на 12 000, що експерти пов'язують із сезонними коливаннями на ринку праці. Про це повідомляє Державна служба зайнятості.

Найбільшим попитом цього року користувалися продавці, водії, кухарі, інженери, бухгалтери, лікарі, адміністратори, слюсарі, електромонтери та вантажники.

Третина всіх претендентів — фахівці з вищою освітою, а трохи більше, 36%, — люди з професійно-технічним дипломом.

У Держслужбі зайнятості зазначають, що дефіцит робочої сили в країні зумовлений двома основними причинами: військовими діями, що тривають, і значними змінами в економіці. Останнє веде до зростання структурного безробіття, коли здобувачі не мають необхідних навичок для роботи в тих сферах, де спостерігається найбільший дефіцит кадрів.

На окремих територіях дисбаланс особливо помітний: у Києві на одного безробітного припадає 24 вакансії, у Львівській області — чотири, а в Київській області — три. Водночас у Миколаївській області кількість шукачів роботи майже вдвічі перевищує кількість пропозицій роботи.

За прогнозом Національного банку, такі диспропорції на ринку праці збережуться ще кілька років, але поступово скорочуватимуться. Уже до 2027 року рівень безробіття в Україні має стабілізуватися нижче 10%.

