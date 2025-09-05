Система дистанционной оценки разрушенного жилья заработала в Украине: что важно знать

Украинцы могут подавать материалы для дистанционного исследования поврежденных квартир и домов. Фото и видеоматериалы, которые прикрепляются к заявкам, должны соблюдать определенным требованиям.

В случае соответствия поданных данных требованиям, коммиссия направляет запросы в соответствующие органы для подтверждения факта разрушений. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров Украины от 7 июля 2025 года №815.

Ключевым условием точного обстежения является соблюдение требований к фотоматериалам. Фото должны быть цветными, четкими, с указанием даты, времени и геолокации, отображать земельный участок и несколько ракурсов объекта. Особое внимание уделяется фиксации несущих конструкций, перекрытий и крыши. При необходимости рекомендуется предоставлять дополнительные подтверждения — акты ДСНС, полиции или свидетельские показания.

Как обращает внимание пресс-служба Покровской ВГА, при наличии достаточного количества материалов комиссия составляет акт дистанционного обстежения, который вносится в Реестр поврежденного и разрушенного имущества (РПЗМ). Заявители получают копию акта через приложение "Дія". В случае недостаточности данных рассмотрение может быть приостановлено на срок до 90 дней с возможностью предоставления дополнительных материалов.

Порядок работы дистанционного обстежения включает:

Подачу заявления через приложение "Дія".

Онлайн-обследование объекта на основе фото, видео и спутниковых снимков.

Составление акта с выводом о факте разрушения или невозможности его подтверждения.

Передачу копии акта заявителю.

Возможность дополнения материалов для возобновления рассмотрения при недостаточности данных.

Нововведение позволяет ускорить процесс документирования разрушенного жилья и обеспечивает официальное внесение объектов в реестр, что важно для дальнейшей помощи гражданам.

