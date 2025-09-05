Система дистанційної оцінки зруйнованого житла запрацювала в Україні: що важливо знати

Українці можуть подавати матеріали для дистанційного дослідження пошкоджених квартир і будинків. Фото та відеоматеріали, які прикріплюються до заявок, мають відповідати певним вимогам.

У разі відповідності поданих даних вимогам, комісія надсилає запити до відповідних органів для підтвердження факту руйнувань. Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів України від 7 липня 2025 року №815.

Ключовою умовою точного обстеження є дотримання вимог до фотоматеріалів. Фото мають бути кольоровими, чіткими, із зазначенням дати, часу і геолокації, відображати земельну ділянку і кілька ракурсів об'єкта. Особлива увага приділяється фіксації несучих конструкцій, перекриттів і даху. За необхідності рекомендується надавати додаткові підтвердження — акти ДСНС, поліції або показання свідків.

Як звертає увагу пресслужба Покровської ВЦА, за наявності достатньої кількості матеріалів комісія складає акт дистанційного обстеження, який вноситься до Реєстру пошкодженого та зруйнованого майна (РПЗМ). Заявники отримують копію акта через застосунок "Дія". У разі недостатності даних розгляд може бути призупинено на строк до 90 днів з можливістю надання додаткових матеріалів.

Порядок роботи дистанційного обстеження включає:

Подання заяви через застосунок "Дія".

Онлайн-обстеження об'єкта на основі фото, відео та супутникових знімків.

Складання акта з висновком про факт руйнування або неможливість його підтвердження.

Передачу копії акта заявнику.

Можливість доповнення матеріалів для відновлення розгляду при недостатності даних.

Нововведення дає змогу прискорити процес документування зруйнованого житла та забезпечує офіційне внесення об'єктів до реєстру, що важливо для подальшої допомоги громадянам.

