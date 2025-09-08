Рост цен не останавливается: сколько стоит снять квартиру в Украине этой осенью (инфографика)

Стоимость аренды жилья в Украине постоянно растет. В начале сентября дороже всего снимать квартиры приходится в столице и западных областях страны.

Однокомнатные квартиры наиболее дорогостоящие в Ужгороде – 21,1 тысячи гривен в месяц, Киеве – 20 тысяч гривен, Львове – 19 тысяч гривен, Ивано-Франковске – 16,9 тысячи гривен и Луцке – 16 тысяч гривен. В то же время дешевле всего жилье обходится в Харькове – 4 тысячи гривен, Запорожье – 5,5 тысячи гривен и Николаеве – 6,5 тысячи гривен. Об этом сообщает портал ЛУН.

Стоимость однокомнатной квартиры в Украине

Двухкомнатные квартиры также дороже всего снять в столице – 29 тысяч гривен, а далее следуют Ужгород – 25,3 тысячи, Львов – 23,2 тысячи, Ивано-Франковск – 19 тысяч и Луцк – 18 тысяч гривен. Самая бюджетная аренда таких квартир зафиксирована в Харькове – 6 тысяч, Запорожье – 7 тысяч и Чернигове и Николаеве – по 8 тысяч гривен.

Стоимость двухкомнатной квартиры в Украине

Трехкомнатное жилье традиционно дороже всего в Киеве – 42,2 тысячи гривен, Львове – 29,5 тысячи, Ужгороде – 27,4 тысячи, Одессе – 25,3 тысячи и Ивано-Франковске – 21,1 тысячи гривен. Среди самых дешевых городов для аренды трехкомнатных квартир оказались Харьков и Запорожье – 10 тысяч гривен, Сумы – 12 тысяч, Николаев – 12,3 тысячи гривен.

Стоимость трехкомнатной квартиры в Украине

Если взглянуть на динамику за последние шесть месяцев, то аренда однокомнатных квартир подорожала почти во всех областных центрах, кроме Харькова, где цены остались на прежнем уровне. Наибольший рост наблюдался в Одессе – на 63%, Тернополе – на 41% и Черкассах – на 38%.

Двухкомнатные квартиры ощутимо прибавили в цене в Одессе – на 41%, Черновцах – на 28%, Виннице – на 22%, тогда как в Чернигове, Сумах и Запорожье стоимость осталась неизменной.

Аренда трехкомнатных квартир больше всего подорожала во Львове – на 28%, Одессе – на 27% и Ивано-Франковске – на 26%, а в Сумах цены даже снизились на 20%.

Ранее Фокус писал, что в июле 2025 года Одесса стала безоговорочным лидером среди областных центров Украины по спросу на посуточную аренду квартир. Второе место в этом рейтинге заняла Полтава.

Также украинские власти заявили о старте проекта по созданию муниципального жилищного фонда для дальнейшей аренды.