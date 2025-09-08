Рост цен не останавливается: сколько стоит снять квартиру в Украине этой осенью (инфографика)
Стоимость аренды жилья в Украине постоянно растет. В начале сентября дороже всего снимать квартиры приходится в столице и западных областях страны.
Однокомнатные квартиры наиболее дорогостоящие в Ужгороде – 21,1 тысячи гривен в месяц, Киеве – 20 тысяч гривен, Львове – 19 тысяч гривен, Ивано-Франковске – 16,9 тысячи гривен и Луцке – 16 тысяч гривен. В то же время дешевле всего жилье обходится в Харькове – 4 тысячи гривен, Запорожье – 5,5 тысячи гривен и Николаеве – 6,5 тысячи гривен. Об этом сообщает портал ЛУН.
Двухкомнатные квартиры также дороже всего снять в столице – 29 тысяч гривен, а далее следуют Ужгород – 25,3 тысячи, Львов – 23,2 тысячи, Ивано-Франковск – 19 тысяч и Луцк – 18 тысяч гривен. Самая бюджетная аренда таких квартир зафиксирована в Харькове – 6 тысяч, Запорожье – 7 тысяч и Чернигове и Николаеве – по 8 тысяч гривен.
Трехкомнатное жилье традиционно дороже всего в Киеве – 42,2 тысячи гривен, Львове – 29,5 тысячи, Ужгороде – 27,4 тысячи, Одессе – 25,3 тысячи и Ивано-Франковске – 21,1 тысячи гривен. Среди самых дешевых городов для аренды трехкомнатных квартир оказались Харьков и Запорожье – 10 тысяч гривен, Сумы – 12 тысяч, Николаев – 12,3 тысячи гривен.
Если взглянуть на динамику за последние шесть месяцев, то аренда однокомнатных квартир подорожала почти во всех областных центрах, кроме Харькова, где цены остались на прежнем уровне. Наибольший рост наблюдался в Одессе – на 63%, Тернополе – на 41% и Черкассах – на 38%.
Двухкомнатные квартиры ощутимо прибавили в цене в Одессе – на 41%, Черновцах – на 28%, Виннице – на 22%, тогда как в Чернигове, Сумах и Запорожье стоимость осталась неизменной.
Аренда трехкомнатных квартир больше всего подорожала во Львове – на 28%, Одессе – на 27% и Ивано-Франковске – на 26%, а в Сумах цены даже снизились на 20%.
Ранее Фокус писал, что в июле 2025 года Одесса стала безоговорочным лидером среди областных центров Украины по спросу на посуточную аренду квартир. Второе место в этом рейтинге заняла Полтава.
Также украинские власти заявили о старте проекта по созданию муниципального жилищного фонда для дальнейшей аренды.