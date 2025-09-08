Зростання цін не зупиняється: скільки коштує винайняти квартиру в Україні цієї осені (інфографіка)

Вартість оренди житла в Україні постійно зростає. На початку вересня найдорожче винаймати квартири доводиться в столиці та західних областях країни.

Однокімнатні квартири найдорожчі в Ужгороді — 21,1 тисячі гривень на місяць, Києві — 20 тисяч гривень, Львові — 19 тисяч гривень, Івано-Франківську — 16,9 тисячі гривень та Луцьку — 16 тисяч гривень. Водночас найдешевше житло обходиться в Харкові — 4 тисячі гривень, Запоріжжі — 5,5 тисячі гривень і Миколаєві — 6,5 тисячі гривень. Про це повідомляє портал ЛУН.

Вартість однокімнатної квартири в Україні

Двокімнатні квартири також найдорожче винайняти в столиці — 29 тисяч гривень, а далі йдуть Ужгород — 25,3 тисячі, Львів — 23,2 тисячі, Івано-Франківськ — 19 тисяч і Луцьк — 18 тисяч гривень. Найбюджетніша оренда таких квартир зафіксована в Харкові — 6 тисяч, Запоріжжі — 7 тисяч і Чернігові та Миколаєві — по 8 тисяч гривень.

Вартість двокімнатної квартири в Україні

Трикімнатне житло традиційно найдорожче в Києві — 42,2 тисячі гривень, Львові — 29,5 тисячі, Ужгороді — 27,4 тисячі, Одесі — 25,3 тисячі та Івано-Франківську — 21,1 тисячі гривень. Серед найдешевших міст для оренди трикімнатних квартир виявилися Харків і Запоріжжя — 10 тисяч гривень, Суми — 12 тисяч, Миколаїв — 12,3 тисячі гривень.

Вартість трикімнатної квартири в Україні

Якщо поглянути на динаміку за останні шість місяців, то оренда однокімнатних квартир подорожчала майже в усіх обласних центрах, окрім Харкова, де ціни залишилися на колишньому рівні. Найбільше зростання спостерігалося в Одесі — на 63%, Тернополі — на 41% і Черкасах — на 38%.

Двокімнатні квартири відчутно додали в ціні в Одесі — на 41%, Чернівцях — на 28%, Вінниці — на 22%, тоді як у Чернігові, Сумах і Запоріжжі вартість залишилася незмінною.

Оренда трикімнатних квартир найбільше подорожчала у Львові — на 28%, Одесі — на 27% та Івано-Франківську — на 26%, а в Сумах ціни навіть знизилися на 20%.

Раніше Фокус писав, що в липні 2025 року Одеса стала беззаперечним лідером серед обласних центрів України за попитом на подобову оренду квартир. Друге місце в цьому рейтингу посіла Полтава.

Також українська влада заявила про старт проєкту зі створення муніципального житлового фонду для подальшої оренди.