Турецкая лира впервые в истории стала дешевле гривны: детали

8 сентября официальный курс турецкой лиры упал ниже курса украинской гривны. По данным Национального банка Украины, одна турецкая лира теперь стоит 0,9991 гривны.

Related video

Это событие является следствием многолетнего экономического кризиса в Турции и относительной стабильности гривны. Еще десять лет назад, в 2015 году, за одну турецкую лиру давали 10-12 гривен, сообщается на сайте Национального банка Украины.

Современная турецкая лира была введена в обращение в 2005 году после деноминации, когда один миллион старых лир обменяли на одну новую.

Длительное падение турецкой валюты было вызвано неортодоксальной экономической политикой президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который годами требовал от центробанка снижать процентные ставки даже на фоне стремительного роста инфляции.

Только после его переизбрания в мае 2023 года турецкие власти изменили курс и вернулись к классической жесткой монетарной политике. Однако это привело к дальнейшему контролируемому ослаблению курса лиры, который сейчас составляет около 41,2 лиры за доллар США.

Напомним, Национальный банк Украины опроверг слухи о том, что гибкий валютный курс автоматически означает девальвацию гривны. В последние недели гривна даже демонстрировала укрепление относительно доллара США, сообщили в Нацбанке.

Также в Нацбанке рассказали о юбилейной монете, которая стоит столько, что можно купить квартиру, если ее продать.