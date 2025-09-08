Турецька ліра вперше в історії стала дешевшою за гривню: деталі

8 вересня офіційний курс турецької ліри впав нижче курсу української гривні. За даними Національного банку України, одна турецька ліра тепер коштує 0,9991 гривні.

Ця подія є наслідком багаторічної економічної кризи в Туреччині та відносної стабільності гривні. Ще десять років тому, у 2015 році, за одну турецьку ліру давали 10−12 гривень, повідомляється на сайті Національного банку України.

Сучасну турецьку ліру було введено в обіг у 2005 році після деномінації, коли один мільйон старих лір обміняли на одну нову.

Тривале падіння турецької валюти було спричинене неортодоксальною економічною політикою президента Реджепа Тайїпа Ердогана, який роками вимагав від центробанку знижувати процентні ставки навіть на тлі стрімкого зростання інфляції.

Лише після його переобрання у травні 2023 року турецька влада змінила курс і повернулася до класичної жорсткої монетарної політики. Однак це призвело до подальшого контрольованого ослаблення курсу ліри, який наразі становить близько 41,2 ліри за долар США.

Нагадаємо, Національний банк України спростував чутки про те, що гнучкий валютний курс автоматично означає девальвацію гривні. Останніми тижнями гривня навіть демонструвала зміцнення щодо долара США, повідомили у Нацбанку.

