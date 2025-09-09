В 20 городах Украины открыли Офисы налоговых консультантов для бизнеса: как они работают
В регионах Украины заработали Офисы налоговых консультантов. Это новый сервис для бизнеса, который призван помочь предпринимателям принимать правильные решения и укрепить партнерство между государством и бизнесом.
Исполняющая обязанности председателя Государственной налоговой службы Украины Леся Карнаух сообщила, что открытие Офисов налоговых консультантов состоялось одновременно в 20 регионах страны. По ее словам, это важный шаг для поддержки налогоплательщиков, ведь сервис будет работать как мостик доверия между предпринимателями и налоговой.
"Офис налоговых консультантов — это сеть пунктов заботы, где предприниматель, ФЛП или гражданин может получить совет, который сэкономит время, деньги и нервы. Принципы работы просты: внимание, уважение, доверие. Все консультации — бесплатные", — подчеркнула Леся Карнаух.
Новый сервис для бизнеса: направления консультаций
В каждом из открытых Офисов налоговых консультантов работает команда как минимум из шести специалистов. Всего к работе привлечено около 1,5 тысячи налоговиков. Они будут помогать налогоплательщикам по ключевым направлениям:
- налогообложение физических и юридических лиц;
- электронные сервисы и налоговая отчетность;
- налоговые споры и аудит;
- законодательство по РРО/ПРРО и фактические проверки;
- контроль за оборотом подакцизных товаров;
- приостановление регистрации налоговых накладных и расчетов корректировки;
- погашение налогового долга и ЕСВ;
- предоставление электронных доверительных услуг;
- трансфертное ценообразование.
Карнаух отметила, что идея создания таких Офисов возникла после успешного опыта консультационных центров по вопросам рисков, которые помогали предпринимателям в вопросах разблокировки налоговых накладных.
Во время онлайн-презентации к открытию одновременно присоединились почти 230 представителей бизнеса. Участники отметили, что запуск сети будет способствовать росту налоговой грамотности и уменьшению количества штрафов и споров.
По словам руководителя ГНС, открыт Офис налоговых консультантов — это не только новый сервис для бизнеса, но и новый шаг к прозрачности и партнерству между государством и бизнесом.
"Мы ожидаем, что это повысит доверие к налоговой и покажет, что каждый плательщик важен для государства", — подытожила Леся Карнаух.
Напомним, ранее Государственная налоговая служба запустила консультационные центры по вопросам рисков, которые помогали предпринимателям решать проблемы с налоговыми накладными.
Как сообщалось, Министерство финансов Украины и Министерство экономики поддержали проект, имеющий целью усиление диалога между властью и бизнесом.
