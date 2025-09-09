В 20 городах Украины открыли Офисы налоговых консультантов для бизнеса: как они работают

В регионах Украины заработали Офисы налоговых консультантов. Это новый сервис для бизнеса, который призван помочь предпринимателям принимать правильные решения и укрепить партнерство между государством и бизнесом.

Related video

Исполняющая обязанности председателя Государственной налоговой службы Украины Леся Карнаух сообщила, что открытие Офисов налоговых консультантов состоялось одновременно в 20 регионах страны. По ее словам, это важный шаг для поддержки налогоплательщиков, ведь сервис будет работать как мостик доверия между предпринимателями и налоговой.

"Офис налоговых консультантов — это сеть пунктов заботы, где предприниматель, ФЛП или гражданин может получить совет, который сэкономит время, деньги и нервы. Принципы работы просты: внимание, уважение, доверие. Все консультации — бесплатные", — подчеркнула Леся Карнаух.

Новый сервис для бизнеса: направления консультаций

В каждом из открытых Офисов налоговых консультантов работает команда как минимум из шести специалистов. Всего к работе привлечено около 1,5 тысячи налоговиков. Они будут помогать налогоплательщикам по ключевым направлениям:

налогообложение физических и юридических лиц;

электронные сервисы и налоговая отчетность;

налоговые споры и аудит;

законодательство по РРО/ПРРО и фактические проверки;

контроль за оборотом подакцизных товаров;

приостановление регистрации налоговых накладных и расчетов корректировки;

погашение налогового долга и ЕСВ;

предоставление электронных доверительных услуг;

трансфертное ценообразование.

Карнаух отметила, что идея создания таких Офисов возникла после успешного опыта консультационных центров по вопросам рисков, которые помогали предпринимателям в вопросах разблокировки налоговых накладных.

Во время онлайн-презентации к открытию одновременно присоединились почти 230 представителей бизнеса. Участники отметили, что запуск сети будет способствовать росту налоговой грамотности и уменьшению количества штрафов и споров.

По словам руководителя ГНС, открыт Офис налоговых консультантов — это не только новый сервис для бизнеса, но и новый шаг к прозрачности и партнерству между государством и бизнесом.

"Мы ожидаем, что это повысит доверие к налоговой и покажет, что каждый плательщик важен для государства", — подытожила Леся Карнаух.

Напомним, ранее Государственная налоговая служба запустила консультационные центры по вопросам рисков, которые помогали предпринимателям решать проблемы с налоговыми накладными.

Как сообщалось, Министерство финансов Украины и Министерство экономики поддержали проект, имеющий целью усиление диалога между властью и бизнесом.

Как сообщал Фокус, в Украине усилили контроль за онлайн-продавцами, которые ведут деятельность без официальной регистрации. Государственная налоговая служба активно выявляет граждан, которые реализуют товары через социальные сети и маркетплейсы, не оформляя статус ФЛП и, соответственно, уклоняясь от уплаты налогов.

Фокус также писал, что в 2025 году правила сдачи жилья в аренду ужесточились.