У 20 містах України відкрили Офіси податкових консультантів для бізнесу: як вони працюють

У регіонах України запрацювали Офіси податкових консультантів. Це новий сервіс для бізнесу, який покликаний допомогти підприємцям ухвалювати правильні рішення та зміцнити партнерство між державою і бізнесом.

Виконувачка обов’язків голови Державної податкової служби України Леся Карнаух повідомила, що відкриття Офісів податкових консультантів відбулося одночасно у 20 регіонах країни. За її словами, це важливий крок для підтримки платників податків, адже сервіс працюватиме як місток довіри між підприємцями та податковою.

"Офіс податкових консультантів — це мережа пунктів турботи, де підприємець, ФОП чи громадянин може отримати пораду, що зекономить час, гроші й нерви. Принципи роботи прості: увага, повага, довіра. Усі консультації — безкоштовні", – наголосила Леся Карнаух.

Новий сервіс для бізнесу: напрямки консультацій

У кожному з відкритих Офісів податкових консультантів працює команда щонайменше з шести фахівців. Загалом до роботи залучено близько 1,5 тисячі податківців. Вони допомагатимуть платникам податків за ключовими напрямами:

оподаткування фізичних та юридичних осіб;

електронні сервіси та податкова звітність;

податкові спори та аудит;

законодавство щодо РРО/ПРРО та фактичні перевірки;

контроль за обігом підакцизних товарів;

зупинення реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування;

погашення податкового боргу та ЄСВ;

надання електронних довірчих послуг;

трансфертне ціноутворення.

Карнаух зазначила, що ідея створення таких Офісів виникла після успішного досвіду консультаційних центрів з питань ризиків, які допомагали підприємцям у питаннях розблокування податкових накладних.

Під час онлайн-презентації до відкриття одночасно приєдналися майже 230 представників бізнесу. Учасники наголосили, що запуск мережі сприятиме зростанню податкової грамотності та зменшенню кількості штрафів і спорів.

За словами очільниці ДПС, відкрито Офіс податкових консультантів — це не лише новий сервіс для бізнесу, а й новий крок до прозорості та партнерства між державою і бізнесом.

"Ми очікуємо, що це підвищить довіру до податкової та покаже, що кожен платник є важливим для держави", – підсумувала Леся Карнаух.

