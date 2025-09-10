НБУ снова понизил курс евро после резкого повышения

Национальный банк Украины увеличил официальный курс доллара по отношению к гривне. Таким образом, гривна продолжает укрепляться.

Курсы ключевых валют в Украине на 11 сентября изменены — гривна укрепляется к евро, но падает к доллару. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

График роста курса доллара и евро

Официальный курс доллара на 11 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,21 гривен за 1 доллар (+0,11 грн по сравнению с 10 сентября).

Официальный курс евро составит 48,24 гривен за 1 евро (-0,05 грн).

На межбанке сегодня, 10 сентября, курс вырос на 1 копейку до 41,21-41,24 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

На наличном рынке 10 сентября 2025 года курс основной резервной валюты упал до 41,45 гривен за доллар, а вот курс евро вырос до 48,65 гривен за евро.

Ранее в Нацбанке сообщили, что в контексте евроинтеграции Украина будет вынуждена учитывать евро при расчетах внешних показателей.

Курс евро в Украине в конце июня поставил рекорд, поднявшись до 48,20 гривен. Тогда как доллар с апреля терял позиции.