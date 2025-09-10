НБУ знову знизив курс євро після різкого підвищення

Національний банк України збільшив офіційний курс долара щодо гривні. Таким чином, гривня продовжує зміцнюватися.

Курси ключових валют в Україні на 11 вересня змінено — гривня зміцнюється до євро, але падає до долара. Про це повідомляють на сайті Національного банку України.

Графік зростання курсу долара і євро

Офіційний курс долара на 11 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,21 гривень за 1 долар (+0,11 грн порівняно з 10 вересня).

Офіційний курс євро становитиме 48,24 гривень за 1 євро (-0,05 грн).

На міжбанку сьогодні, 10 вересня, курс зріс на 1 копійку до 41,21-41,24 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

На готівковому ринку 10 вересня 2025 року курс основної резервної валюти впав до 41,45 гривень за долар, а ось курс євро зріс до 48,65 гривень за євро.

Раніше в Нацбанку повідомили, що в контексті євроінтеграції Україна буде змушена враховувати євро під час розрахунків зовнішніх показників.

Курс євро в Україні наприкінці червня поставив рекорд, піднявшись до 48,20 гривень. Тоді як долар з квітня втрачав позиції.