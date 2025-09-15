Сколько нужно работать в разных странах, чтобы заработать на новый iPhone: статистика

Покупка нового iPhone 17 Pro становится серьезным экзаменом для бюджета во многих странах. Цена флагмана с объемом памяти 265 ГБ заставляет планировать расходы заранее и даже откладывать зарплату в несколько недель или месяцев.

Чтобы заработать на новый iPhone 17 Pro, жителям разных стран придется работать разное количество дней исходя из средней зарплаты. Об этом сообщает Tenscope.

Тяжелее всего придется жителям Индии — им понадобится целых 160 рабочих дней, чтобы купить флагман Apple. Также долго придется откладывать на новинку фанатам бренда в Филиппинах (101 день), Вьетнаме (99 дней), Турции (89 дней) и Бразилии (77 дней). Для американцев покупка iPhone 17 Pro обойдется всего 4 дня работы.

Быстрее всего на новый телефон могут заработать в Люксембурге и Швейцарии — всего за 3 дня. Украина в рейтинге Tenscope не представлена, но учитывая среднюю зарплату в 25 тысяч гривен в месяц или примерно 600 долларов, можно представить, что украинцам придется работать дольше, чем в США и Европе.

Интересно, что еще в 2017 году Apple установила "стандартную" цену Pro-версий iPhone на уровне 999 долларов. В этом году традиция нарушается: из-за отказа минимального объема памяти в 128 ГБ цена iPhone 17 Pro стартует от 1099 долларов (примерно 45 500 грн). Однако благодаря увеличению базового хранилища до 256 ГБ фактически оно соответствует цене iPhone 16 Pro.

Вот цены на новую линейку iPhone 17:

iPhone 17 — $799;

iPhone 17 Air — $899-$949;

iPhone 17 Pro — $1099 (+$100);

iPhone 17 Pro Max — $1199.

