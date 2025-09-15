Скільки потрібно працювати в різних країнах, щоб заробити на новий iPhone: статистика

Купівля нового iPhone 17 Pro стає серйозним іспитом для бюджету в багатьох країнах. Ціна флагмана з об'ємом пам'яті 265 ГБ змушує планувати витрати заздалегідь і навіть відкладати зарплату на кілька тижнів або місяців.

Related video

Щоб заробити на новий iPhone 17 Pro, жителям різних країн доведеться працювати різну кількість днів з огляду на середню зарплату. Про це повідомляє Tenscope.

Найважче доведеться жителям Індії — їм знадобиться цілих 160 робочих днів, щоб купити флагман Apple. Також довго доведеться відкладати на новинку фанатам бренду у Філіппінах (101 день), В'єтнамі (99 днів), Туреччині (89 днів) і Бразилії (77 днів). Для американців купівля iPhone 17 Pro обійдеться всього 4 дні роботи.

Найшвидше на новий телефон можуть заробити в Люксембурзі та Швейцарії — лише за 3 дні. Україну в рейтингу Tenscope не представлено, але з огляду на середню зарплату в 25 тисяч гривень на місяць або приблизно 600 доларів, можна уявити, що українцям доведеться працювати довше, ніж у США та Європі.

Цікаво, що ще у 2017 році Apple встановила "стандартну" ціну Pro-версій iPhone на рівні 999 доларів. Цього року традиція порушується: через відмову мінімального обсягу пам'яті у 128 ГБ ціна iPhone 17 Pro стартує від 1099 доларів (приблизно 45 500 грн). Однак завдяки збільшенню базового сховища до 256 ГБ фактично воно відповідає ціні iPhone 16 Pro.

Ось ціни на нову лінійку iPhone 17:

iPhone 17 — $799;

iPhone 17 Air — $899-$949;

iPhone 17 Pro — $1099 (+$100);

iPhone 17 Pro Max — $1199.

Раніше Фокус писав про порівняння iPhone Air проти iPhone 17 Pro. Керівник відділу промислового дизайну компанії Apple Моллі Андерсон 11 вересня заявила, що людям буде складно вибрати між iPhone Air та іншими версіями iPhone 17. Однак є кілька особливостей, які допоможуть у цьому.

Раніше писали, що iPhone 17 Pro з процесором A19 Pro обігнав MacBook Air на чипі M2. Імовірно, використовували версію з 12 ГБ оперативної пам'яті.