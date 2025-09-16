Цены на "однушки" растут на глазах: где жилье дорожает сильнее всего

В Украине за последний год заметно подорожали однокомнатные квартиры. В августе 2025-го их медианная стоимость в среднем оказалась выше на 13% по сравнению с аналогичным месяцем 2024-го.

В долларовом эквиваленте рост составил почти 13%. Однако динамика оказалась неодинаковой: в одних городах цены взлетели на четверть, в других — лишь слегка изменились, а в отдельных регионах даже снизились. Об этом говорится в материале издания УНИАН.

Самым заметным ростом выделились Одесса та Ужгород. В приморском городе квартиры подорожали сразу на 26% — до 1,7 млн грн (около 41 тыс. долларов), а в закарпатском центре — на 25% до 2 млн грн (48 тыс. долларов). Схожая тенденция наблюдалась и в Виннице, где жилье подорожало на 21% и теперь стоит в среднем 2,1 млн грн (50,6 тыс. долларов).

Рост цен коснулся и других крупных городов. В Киеве "однушки" подорожали на 16% и достигли отметки в 3,1 млн грн (74,6 тыс. долларов). В Харькове стоимость выросла на 17% — до 857 тыс. грн (20,6 тыс. долларов), а во Львове — на 15%, до 2,3 млн грн (55,8 тыс. долларов).

На Западе Украины подорожание также оказалось ощутимым: в Ивано-Франковске квартиры прибавили 15% (1,8 млн грн), а в Тернополе — 14% (1,9 млн грн). В Черкассах, Луцке и Хмельницком рост составил 11–12%, а в Житомире и Чернигове — около 10%.

Более умеренные изменения зафиксированы в Днепре, Кропивницком, Полтаве и Николаеве, где рост составил лишь 3–5%.

На общем фоне выделяются два города, где жилье подешевело. В Херсоне медианная цена упала на 6% и составила 580 тыс. грн (14 тыс. долларов), а в Запорожье — на 2%, до 647 тыс. грн (15,6 тыс. долларов). Именно здесь сейчас самые дешевые квартиры в Украине.

