Ціни на "однушки" зростають на очах: де житло дорожчає найсильніше

В Україні за останній рік помітно подорожчали однокімнатні квартири. У серпні 2025-го їхня медіанна вартість у середньому виявилася вищою на 13% порівняно з аналогічним місяцем 2024-го.

У доларовому еквіваленті зростання становило майже 13%. Однак динаміка виявилася неоднаковою: в одних містах ціни злетіли на чверть, в інших — лише злегка змінилися, а в окремих регіонах навіть знизилися. Про це йдеться в матеріалі видання УНІАН.

Найпомітнішим зростанням виділилися Одеса та Ужгород. У приморському місті квартири подорожчали відразу на 26% — до 1,7 млн грн (близько 41 тис. доларів), а в закарпатському центрі — на 25% до 2 млн грн (48 тис. доларів). Схожа тенденція спостерігалася і у Вінниці, де житло подорожчало на 21% і тепер коштує в середньому 2,1 млн грн (50,6 тис. доларів).

Зростання цін торкнулося й інших великих міст. У Києві "однушки" подорожчали на 16% і досягли позначки в 3,1 млн грн (74,6 тис. доларів). У Харкові вартість зросла на 17% — до 857 тис. грн (20,6 тис. доларів), а у Львові — на 15%, до 2,3 млн грн (55,8 тис. доларів).

На Заході України подорожчання також виявилося відчутним: в Івано-Франківську квартири додали 15% (1,8 млн грн), а в Тернополі — 14% (1,9 млн грн). У Черкасах, Луцьку та Хмельницькому зростання становило 11-12%, а в Житомирі та Чернігові — близько 10%.

Більш помірні зміни зафіксовано в Дніпрі, Кропивницькому, Полтаві та Миколаєві, де зростання становило лише 3-5%.

На загальному тлі виділяються два міста, де житло подешевшало. У Херсоні медіанна ціна впала на 6% і склала 580 тис. грн (14 тис. доларів), а в Запоріжжі — на 2%, до 647 тис. грн (15,6 тис. доларів). Саме тут зараз найдешевші квартири в Україні.

Також українська влада заявила про старт проєкту зі створення муніципального житлового фонду для подальшої оренди.