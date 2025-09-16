Цены упали: за сколько сейчас можно купить картошку в Украине

В Украине немного подешевела картошка — один из самых популярных овощей на столах украинцев.

Сейчас средняя цена составляет 15–18 грн за килограмм. Об этом сообщают эксперты портала Аgronews.

По прогнозам, такие показатели продержатся примерно до середины октября, пока продолжается массовый сбор урожая. А с наступлением холодного времени года стоимость картофеля в супермаркетах традиционно вырастет.

Согласно данным Минфина, в первой половине сентября средняя цена картошки составила 15,83 грн за килограмм, тогда как в августе показатель был выше — 17,97 грн/кг. Индекс потребительских цен на этот овощ снизился на 4,86% по сравнению с августом, составив 95,14%. По сравнению с июлем индекс находится на уровне 74,17%.

Мониторинг цен в популярных сетях супермаркетов показал, что в большинстве из них килограмм белой картошки сейчас продают по цене до 15 грн. Однако эксперты предупреждают: такая тенденция недолговечна. С окончанием уборки урожая и приближением зимы картофель начнет постепенно дорожать.

Ранее Фокус писал, что в Украине резко упали цены на белокочанную капусту. Так, всего за неделю стоимость популярного овоща снизилась почти на 20%.

До этого сообщалось, что в стране зафиксировали летнюю дефляцию - впервые после годичного перерыва. В частности, в августе потребительские цены снизились на 0,2%, повторив показатель июля. Благодаря этому годовая инфляция замедлилась до 13,2% по сравнению с 14,1% в июле.