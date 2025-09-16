Ціни впали: за скільки зараз можна купити картоплю в Україні

В Україні трохи подешевшала картопля — один із найпопулярніших овочів на столах українців.

Наразі середня ціна становить 15-18 грн за кілограм. Про це повідомляють експерти порталу Аgronews.

За прогнозами, такі показники протримаються приблизно до середини жовтня, поки триває масовий збір урожаю. А з настанням холодної пори року вартість картоплі в супермаркетах традиційно зросте.

Згідно з даними Мінфіну, у першій половині вересня середня ціна картоплі становила 15,83 грн за кілограм, тоді як у серпні показник був вищим — 17,97 грн/кг. Індекс споживчих цін на цей овоч знизився на 4,86% порівняно із серпнем, становивши 95,14%. Порівняно з липнем індекс перебуває на рівні 74,17%.

Моніторинг цін у популярних мережах супермаркетів показав, що в більшості з них кілограм білої картоплі нині продають за ціною до 15 грн. Однак експерти попереджають: така тенденція недовговічна. Із закінченням збирання врожаю та наближенням зими картопля почне поступово дорожчати.

