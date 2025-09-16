Суммы в платежках за коммуналку в Украине могут измениться: что нужно знать

В Украине все здания, подключенные к централизованному теплоснабжению, скоро получат обязательные индивидуальные тепловые пункты (ИТП). Правительство уже поддержало соответствующий законопроект, предусматривающий модернизацию тепловой инфраструктуры и повышение ее энергоэффективности.

Related video

ИТР – это компактный автоматизированный комплекс, который монтируют непосредственно в здании. Он регулирует подачу тепла и горячей воды для конкретного объекта, получая теплоноситель из центральной сети и через теплообменники, передавая тепло системам отопления и горячего водоснабжения. Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий.

Благодаря этому жильцы могут рассчитывать на стабильную температуру дома, возможность регулировать потребление энергии и потенциально экономить на платежках.

Установление ИТР будет финансироваться через тариф на транспортировку тепловой энергии, однако это не означает автоматического повышения сумм в платежках, хотя граждан уже предупредили о возможных изменениях тарифов.

Законопроект предусматривает, что монтаж и обслуживание ИТР будут осуществлять теплотранспортирующие организации. Документ также определяет порядок формирования тарифов с учетом расходов на ИТР, правила монтажа и обслуживания, а также критерии технической возможности установки таких пунктов в зданиях перед началом отопительного сезона.

Целью модернизации систем централизованного отопления с ИТР является уменьшение потерь тепла, оптимизация его потребления и повышение качества услуг для украинцев.

