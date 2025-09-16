Суми в платіжках за комуналку в Україні можуть змінитися: що потрібно знати

В Україні всі будівлі, підключені до централізованого теплопостачання, скоро отримають обов'язкові індивідуальні теплові пункти (ІТП). Уряд уже підтримав відповідний законопроєкт, який передбачає модернізацію теплової інфраструктури та підвищення її енергоефективності.

Related video

ІТП — це компактний автоматизований комплекс, який монтують безпосередньо в будівлі. Він регулює подачу тепла та гарячої води для конкретного об'єкта, отримуючи теплоносій із центральної мережі та через теплообмінники, передаючи тепло системам опалення та гарячого водопостачання. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад і територій.

Завдяки цьому мешканці можуть розраховувати на стабільну температуру будинку, можливість регулювати споживання енергії та потенційно економити на платіжках.

Встановлення ІТП фінансуватиметься через тариф на транспортування теплової енергії, однак це не означає автоматичного підвищення сум у платіжках, хоча громадян уже попередили про можливі зміни тарифів.

Законопроєкт передбачає, що монтаж і обслуговування ІТП здійснюватимуть теплотранспортуючі організації. Документ також визначає порядок формування тарифів з урахуванням витрат на ІТП, правила монтажу та обслуговування, а також критерії технічної можливості встановлення таких пунктів у будівлях перед початком опалювального сезону.

Метою модернізації систем централізованого опалення з ІТП є зменшення втрат тепла, оптимізація його споживання та підвищення якості послуг для українців.

Нагадаємо, з виходом на пенсію в Україні громадянам доступні два варіанти виплат — страхова пенсія за віком і соціальна допомога. Причому один із них можна отримати навіть без трудового стажу.

Зазначимо, Фокус писав про збільшення пенсій в Україні, пов'язане з перерахунком та індексацією.