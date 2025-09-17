Урожай картофеля в Украине увеличивается: как это повлияло на цены на овощ

В 2025 году в Украине наблюдается рост посевных площадей под картофелем и улучшение урожайности, однако цены на оптовых рынках остаются умеренными.

Среднее увеличение площадей под эту культуру составило около 20%, в основном за счет крупных и средних хозяйств, расширивших производство после высоких цен в прошлом сезоне. Об этом собщают аналитики портала EastFruit.

Как сообщила исполнительный директор Украинской ассоциации производителей картофеля (УАПК) Ольга Самойличенко, пока фермеры выкопали лишь половину площадей, поэтому окончательные оценки урожая преждевременны. Уже сейчас часть производителей называет прирост до 30% по сравнению с прошлым годом, отмечая, что в этом году урожай лучше, чем в прошлом. Вместе с тем рост урожайности наблюдается не только в Украине, но и в Европе, что создает избыток на рынке и давит на цену.

По состоянию на 12 сентября цены на картофель остаются стабильными: во Львове на рынке "Шувар" он стоит 12,5 грн/кг, в Киеве на "Столичном" – от 12 до 15 грн/кг, что практически не отличается от показателей в прошлом году. По словам эксперта, самый выгодный период для закупки – конец сентября и середина октября, когда фермеры продают урожай сразу после выкапывания из-за нехватки хранилищ. После завершения сбора и с наступлением холодов стоимость может увеличиться.

В УАПК отмечают, что ситуация на рынке зависит не только от украинского урожая, но и от импорта. Первые партии польского картофеля уже пересекают границу, и их экспортная цена – около 6 грн/кг, что делает продукцию конкурентной даже с учетом логистики.

Производство картофеля в Украине остается уязвимым к погодным условиям из-за нехватки систем орошения. Если в европейских странах картофель поливают даже после дождя, то в Украине это сложно организовать из-за проблем с водоснабжением и высоких тарифов на электроэнергию. Также значительная часть семенного картофеля импортируется – около 50% из Германии, около 35% из Нидерландов и более 10% из Польши. Только два украинских производителя имеют собственные сорта.

