Урожай картоплі в Україні збільшується: як це вплинуло на ціни на овоч

У 2025 році в Україні спостерігається зростання посівних площ під картоплею та покращення врожайності, проте ціни на гуртових ринках залишаються помірними.

Середнє збільшення площ під цю культуру склало близько 20%, в основному за рахунок великих і середніх господарств, які розширили виробництво після високих цін минулого сезону. Про це повідомляють аналітики порталу EastFruit.

Як повідомила виконавчий директор Української асоціації виробників картоплі (УАВК) Ольга Самойличенко, поки що фермери викопали лише половину площ, тож остаточні оцінки врожаю передчасні. Уже зараз частина виробників називає приріст до 30% порівняно з минулим роком, зазначаючи, що цього року врожай кращий, ніж торік. Водночас зростання врожайності спостерігається не лише в Україні, а й у Європі, що створює надлишок на ринку і тисне на ціну.

Станом на 12 вересня ціни на картоплю залишаються стабільними: у Львові на ринку "Шувар" вона коштує 12,5 грн/кг, у Києві на "Столичному" — від 12 до 15 грн/кг, що практично не відрізняється від показників минулого року. За словами експерта, найвигідніший період для закупівлі — кінець вересня і середина жовтня, коли фермери продають урожай одразу після викопування через брак сховищ. Після завершення збирання і з настанням холодів вартість може збільшитися.

В УАПК зазначають, що ситуація на ринку залежить не лише від українського врожаю, а й від імпорту. Перші партії польської картоплі вже перетинають кордон, і їхня експортна ціна — близько 6 грн/кг, що робить продукцію конкурентною навіть з урахуванням логістики.

Виробництво картоплі в Україні залишається вразливим до погодних умов через брак систем зрошення. Якщо в європейських країнах картоплю поливають навіть після дощу, то в Україні це складно організувати через проблеми з водопостачанням і високі тарифи на електроенергію. Також значна частина насіннєвої картоплі імпортується — близько 50% з Німеччини, близько 35% з Нідерландів і понад 10% з Польщі. Лише два українські виробники мають власні сорти.

