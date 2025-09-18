Рынок новостроек Украины расширяется: в каких регионах чаще строят ЖК

В 2025 года общая площадь жилых домов, на которые выданы разрешения на новое строительство, выросла на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составила 2,965 млн кв. м.

В частности, площадь многоквартирных домов увеличилась на 45,8% — до 2,86 млн кв. м. Количество заявленных на старте строительства квартир в многоэтажках выросло на 51,5% и составило 33 тысяч единиц. Об этом сообщает Госстат.

Больше всего нового жилья в первом полугодии заявлено в Киевской области: 904,9 тыс. кв. м (15,5 тыс. квартир), что в 2,3 раза превышает показатель первой половины 2024 года.

Значительные объемы нового жилья также зафиксированы во Львовской (540,7 тыс. кв. м, 6,9 тыс. квартир), Ивано-Франковской (234,6 тыс. кв. м, 3,8 тыс. квартир), Закарпатской (159,3 тыс. кв. м, 2,4 тыс. квартир), Полтавской (146,9 тыс. кв., 146,9 тыс. кв. (130,9 тыс. кв. м, 2,9 тыс. квартир) и Волынской (115,2 тыс. кв. м, 2,5 тыс. квартир) областях.

В Киеве в январе-июне 2025 года общая площадь нового строительства жилья составила 367,2 тыс. кв. м (4,2 тыс. квартир), что в 1,9 раза больше показателя прошлого года.

Ранее Фокус писал, что в июле 2025 года Одесса стала безоговорочным лидером среди областных центров Украины по спросу на посуточную аренду квартир. Второе место в этом рейтинге заняла Полтава.

Также украинские власти заявили о старте проекта по созданию муниципального жилищного фонда для дальнейшей аренды.