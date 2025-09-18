Ринок новобудов України розширюється: у яких регіонах частіше будують ЖК

У 2025 році загальна площа житлових будинків, на які видано дозволи на нове будівництво, зросла на 45% порівняно з аналогічним періодом 2024 року і становила 2,965 млн кв. м.

Зокрема, площа багатоквартирних будинків збільшилася на 45,8% — до 2,86 млн кв. м. Кількість заявлених на старті будівництва квартир у багатоповерхівках зросла на 51,5% і становила 33 тисячі одиниць. Про це повідомляє Держстат.

Найбільше нового житла в першому півріччі заявлено в Київській області: 904,9 тис. кв. м (15,5 тис. квартир), що у 2,3 раза перевищує показник першої половини 2024 року.

Значні обсяги нового житла також зафіксовано у Львівській (540,7 тис. кв. м, 6,9 тис. квартир), Івано-Франківській (234,6 тис. кв. м, 3,8 тис. квартир), Закарпатській (159,3 тис. кв. м, 2,4 тис. квартир), Полтавській (146,9 тис. кв. м, 2,4 тис. квартир), Полтавській (146,9 тис. кв. м, 2,9 тис. квартир), Полтавській (146,9 тис. кв. м) та Волинській областях, 146,9 тис. кв. м, 130,9 тис. кв. м, 2,9 тис. квартир) і Волинській (115,2 тис. кв. м, 2,5 тис. квартир) областях.

У Києві в січні-червні 2025 року загальна площа нового будівництва житла становила 367,2 тис. кв. м (4,2 тис. квартир), що в 1,9 раза більше за показник минулого року.

Раніше Фокус писав, що в липні 2025 року Одеса стала беззаперечним лідером серед обласних центрів України за попитом на подобову оренду квартир. Друге місце в цьому рейтингу посіла Полтава.

Також українська влада заявила про старт проєкту зі створення муніципального житлового фонду для подальшої оренди.