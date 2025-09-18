Отопление может отсутствовать: где украинцам будут раздавать газ в баллонах и буржуйки

Украинцы на прифронтовых территориях смогут пережить зиму даже там, где разрушены сети газо- и теплоснабжения.

Правительство продолжает экспериментальный проект по распределению гуманитарной помощи в виде сжиженного газа для бытовых нужд. Об этом сообщает Министерство энергетики.

В громадах, где нет централизованного отопления, жители получат буржуйки, дрова и пеллеты. Как отметила министр энергетики Светлана Гринчук, проект уже показал положительные результаты в прошлом отопительном сезоне, и его реализация будет продолжена в этом году, в том числе для бытовых потребителей Запорожской области, до 1 мая 2026 года. Помощь обеспечивается за счет государственных компаний и международных партнеров.

В Донецкой области девять громад остаются без централизованного отопления из-за повреждений газопроводов и электросетей. В некоторых других громадах теплоснабжение будет частичным. Тем не менее, власти организуют альтернативное отопление с помощью буржуек, булерьянов, дров и пеллет.

Председатель Донецкой областной администрации Вадим Филашкин подчеркнул, что власти делают все возможное, чтобы жители пережили зиму без угрозы для жизни та здоров’я. Местные военные администрации готовят коммунальную инфраструктуру и координируют действия, чтобы мобильные средства обогрева доходили до тех, кто не имеет доступа к центральному отоплению.

