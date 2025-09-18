Опалення може бути відсутнім: де українцям роздаватимуть газ у балонах і буржуйки

Українці на прифронтових територіях зможуть пережити зиму навіть там, де зруйновані мережі газо- і теплопостачання.

Уряд продовжує експериментальний проєкт із розподілу гуманітарної допомоги у вигляді скрапленого газу для побутових потреб. Про це повідомляє Міністерство енергетики.

У громадах, де немає централізованого опалення, жителі отримають буржуйки, дрова та пелети. Як зазначила міністерка енергетики Світлана Гринчук, проєкт уже показав позитивні результати в минулому опалювальному сезоні, і його реалізація буде продовжена цьогоріч, зокрема для побутових споживачів Запорізької області, до 1 травня 2026 року. Допомога забезпечується за рахунок державних компаній і міжнародних партнерів.

У Донецькій області дев'ять громад залишаються без централізованого опалення через пошкодження газопроводів та електромереж. У деяких інших громадах теплопостачання буде частковим. Проте влада організовує альтернативне опалення за допомогою буржуйок, булер'янів, дров і пелет.

Голова Донецької обласної адміністрації Вадим Філашкін наголосив, що влада робить усе можливе, щоб мешканці пережили зиму без загрози для життя та здоров'я. Місцеві військові адміністрації готують комунальну інфраструктуру та координують дії, щоб мобільні засоби обігріву доходили до тих, хто не має доступу до центрального опалення.

