Не только Киев и Львов: в каком регионе Украины самый высокий спрос на покупку жилья

В августе в Украине наблюдался заметный рост интереса к покупке недвижимости. Высокий спрос зафиксировали не только в крупных городах-миллионниках, но и в областях, где ранее активность покупателей была ниже.

Среди лидеров оказались Черновицкая, Волынская, Житомирская, Черкасская и Кировоградская области. Об этом говорится в материале издания "24 Канал" со ссылкой на OLX Недвижимость.

Так, в Черновицкой области на одно объявление приходилось около 15 откликов, что сделало ее безусловным лидером по интересу покупателей. На втором месте расположились Волынская и Житомирская области с показателем примерно 11 отзывов на объявление. Замыкают тройку Львовская и Черкасская области, где один объект собирал около 10 откликов.

Несколько меньше, но также высокий интерес отмечался в Закарпатской и Ивано-Франковской областях — около 8 отзывов на объявление. В Киевской области разрыв между количеством предложений и запросов был относительно небольшим — один объект привлекал в среднем 3 отклика.

По данным исследования DIM.RIA, высокий спрос на квартиры также наблюдался в Черновицкой и Черкасской областях. Кроме них, в пятерку активно интересующихся регионы вошли Винницкая, Тернопольская и Кировоградская области.

Что касается домов, здесь лидерами по количеству откликов стали Черкасская, Кировоградская и Полтавская области. В Черкасской на одно объявление приходилось 12 отзывов, в Кировоградской — около 10, а в Полтавской — 9.

Темпы строительства нового жилья тоже показывают интересные результаты. По итогам первого полугодия лидером стала Одесская область, где застройщики сдали более 6,5 тысяч квартир. В Черкасской области количество нового жилья выросло на 51,6%, а в Николаевской — на 35,8%. Несмотря на это, по общему объему введенного в эксплуатацию жилья лидирует Киевская область, на втором месте — столица, а на третьем — Львовщина.

