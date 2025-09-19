Не тільки Київ і Львів: у якому регіоні України найвищий попит на купівлю житла

У серпні в Україні спостерігалося помітне зростання інтересу до купівлі нерухомості. Високий попит зафіксували не тільки у великих містах-мільйонниках, а й в областях, де раніше активність покупців була нижчою.

Серед лідерів опинилися Чернівецька, Волинська, Житомирська, Черкаська та Кіровоградська області. Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал" із посиланням на OLX Нерухомість.

Так, у Чернівецькій області на одне оголошення припадало близько 15 відгуків, що зробило її безумовним лідером за інтересом покупців. На другому місці розташувалися Волинська та Житомирська області з показником приблизно 11 відгуків на оголошення. Замикають трійку Львівська та Черкаська області, де один об'єкт збирав близько 10 відгуків.

Дещо менший, але також високий інтерес відзначався в Закарпатській та Івано-Франківській областях — близько 8 відгуків на оголошення. У Київській області розрив між кількістю пропозицій і запитів був відносно невеликим — один об'єкт приваблював у середньому 3 відгуки.

За даними дослідження DIM.RIA, високий попит на квартири також спостерігався в Чернівецькій і Черкаській областях. Крім них, до п'ятірки регіонів, що активно цікавляться, увійшли Вінницька, Тернопільська та Кіровоградська області.

Що стосується будинків, тут лідерами за кількістю відгуків стали Черкаська, Кіровоградська та Полтавська області. У Черкаській на одне оголошення припадало 12 відгуків, у Кіровоградській — близько 10, а в Полтавській — 9.

Темпи будівництва нового житла теж показують цікаві результати. За підсумками першого півріччя лідером стала Одеська область, де забудовники здали понад 6,5 тисяч квартир. У Черкаській області кількість нового житла зросла на 51,6%, а в Миколаївській — на 35,8%. Попри це, за загальним обсягом введеного в експлуатацію житла лідирує Київська область, на другому місці — столиця, а на третьому — Львівщина.

Раніше Фокус писав, що в липні 2025 року Одеса стала беззаперечним лідером серед обласних центрів України за попитом на подобову оренду квартир. Друге місце в цьому рейтингу посіла Полтава.

Також українська влада заявила про старт проєкту зі створення муніципального житлового фонду для подальшої оренди.