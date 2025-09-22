"Киевстар" снова повышает тарифы: сколько придется платить

Мобильный оператор "Киевстар" объявил о пересмотре стоимости ряда тарифных планов. Также другие мобильные операторы сообщили о некоторых изменениях.

С 24 сентября и 1 октября 2025 года цены на некоторые пакеты услуг возрастут в среднем на 50 гривен. Об этом сообщили в прессслужбе компании.

Причиной пересмотра стали рост затрат на электроэнергию, топливо для генераторов, а также влияние инфляции и валютного курса. В частности, летом 2025 года стоимость электроэнергии для бизнеса в вечерние пиковые времена увеличилась на 60%, что напрямую отразилось на себестоимости телекомуслуг.

Так, с 24 сентября тариф LOVE UA Світло 2023 года для абонентов предоплаченной связи будет стоить 300 грн за 4 недели, а тариф "Суперсила Економія" — 225 грн за 4 недели. Контракт составит 250 грн в месяц.

В компании подчеркивают, что часть тарифов не пересматривалась более года, и сейчас у абонентов сохраняется возможность выбрать наиболее подходящий пакет.

Абонентам отправят SMS за 7 дней до обновления тарифов. Подробности можно проверить в приложении "Мой Киевстар", через чат-бота Зоряна или по номеру 477*9.

Изменения в тарифах Vodafone — что известно

Vodafone также объявил о некоторых изменениях относительно тарифных планов. Обновления вступят в силу 25 сентября 2025 года и будут касаться исключительно архивных пакетов предоплаты.

В компании подчеркнули, что изменения коснутся только наименований, тогда как стоимость и наполнение тарифов останутся прежними.

Так, пакет SuperNet Start за 260 грн в месяц получит новое название SuperNet Start+, а SuperNet Turbo за 250 грн будет переименован в SuperNet Turbo 4G. Кроме того, тариф Joice Start Special 2023 станет Joice Start 2023, а Turbo 2023 перейдет в категорию SuperNet Turbo 4G. Также изменится название тарифа SuperNet Start 2019 – он получит маркировку SuperNet Start+.

Изменения в тарифах lifecell — что известно

Варто отметить также, что, начиная с 17 сентября, в силу вступило подорожание некоторых тарифных планов от lifecell. С 17 сентября станут недоступными услуги дополнительного трафика "3G ОНЛАЙН 1ГБ", "3G ОНЛАЙН 2ГБ", "3G ОНЛАЙН 4ГБ", "3G ОНЛАЙН 8ГБ", "Онлайн 2 ГБ" и "Онлайн 4 ГБ". Эти сервисы позволяли докупить интернет при исчерпании основного объема в тарифе. Подключенные пакеты будут действовать до завершения оплаченного периода, после чего отключатся автоматически. Абонентам обещают предложить схожую по содержанию услугу, о чем компания уведомит в SMS.

Кроме того, изменения коснутся тарифа "4G Домашний интернет". С 17 сентября он получит новое название — "4G Тандем". Одновременно вырастет и стоимость: за четыре недели использования нужно будет платить 300 гривен вместо нынешних 275. При этом lifecell дал возможность клиентам бесплатно сменить тариф до 17 октября, если новые условия окажутся неудобными. Также предусмотрено право расторгнуть договор в одностороннем порядке в течение семи дней после получения уведомления об изменениях.

Еще одна новость касается завершения долгосрочной акции "Мега". Она закончится 16 сентября. Абоненты смогут воспользоваться уже приобретенными пакетами в рамках оплаченного срока, однако новых подключений больше не будет. Акция действовала с декабря 2018 года и предлагала минуты, SMS и интернет по сниженной цене.

