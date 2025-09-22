"Київстар" знову підвищує тарифи: скільки доведеться платити

Мобільний оператор "Київстар" оголосив про перегляд вартості низки тарифних планів. Також інші мобільні оператори повідомили про деякі зміни.

Related video

З 24 вересня та 1 жовтня 2025 року ціни на деякі пакети послуг зростуть у середньому на 50 гривень. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Причиною перегляду стали зростання витрат на електроенергію, паливо для генераторів, а також вплив інфляції та валютного курсу. Зокрема, влітку 2025 року вартість електроенергії для бізнесу у вечірні пікові часи збільшилася на 60%, що безпосередньо позначилося на собівартості телекомпослуг.

Так, з 24 вересня тариф LOVE UA Світло 2023 року для абонентів передплаченого зв'язку коштуватиме 300 грн за 4 тижні, а тариф "Суперсила Економія" — 225 грн за 4 тижні. Контракт становитиме 250 грн на місяць.

У компанії підкреслюють, що частина тарифів не переглядалася понад рік, і зараз у абонентів зберігається можливість вибрати найбільш зручний пакет.

Абонентам відправлять SMS за 7 днів до оновлення тарифів. Подробиці можна перевірити в додатку "Мій Київстар", через чат-бота Зоряна або за номером 477*9.

Зміни в тарифах Vodafone — що відомо

Vodafone також оголосив про деякі зміни щодо тарифних планів. Оновлення наберуть чинності 25 вересня 2025 року і стосуватимуться винятково архівних пакетів передоплати.

У компанії наголосили, що зміни торкнуться тільки найменувань, тоді як вартість і наповнення тарифів залишаться колишніми.

Так, пакет SuperNet Start за 260 грн на місяць отримає нову назву SuperNet Start+, а SuperNet Turbo за 250 грн буде перейменовано в SuperNet Turbo 4G. Крім того, тариф Joice Start Special 2023 стане Joice Start 2023, а Turbo 2023 перейде в категорію SuperNet Turbo 4G. Також зміниться назва тарифу SuperNet Start 2019 — він отримає маркування SuperNet Start+.

Зміни в тарифах lifecell — що відомо

Варто зазначити також, що, починаючи із 17 вересня, набуло чинності подорожчання деяких тарифних планів від lifecell. З 17 вересня стануть недоступними послуги додаткового трафіку "3G ОНЛАЙН 1ГБ", "3G ОНЛАЙН 2ГБ", "3G ОНЛАЙН 4ГБ", "3G ОНЛАЙН 8ГБ", "Онлайн 2 ГБ" і "Онлайн 4 ГБ". Ці сервіси давали змогу докупити інтернет в разі вичерпання основного обсягу в тарифі. Підключені пакети діятимуть до завершення оплаченого періоду, після чого відключаться автоматично. Абонентам обіцяють запропонувати схожу за змістом послугу, про що компанія повідомить в SMS.

Крім того, зміни торкнуться тарифу "4G Домашній інтернет". З 17 вересня він отримає нову назву — "4G Тандем". Одночасно зросте і вартість: за чотири тижні використання потрібно буде платити 300 гривень замість нинішніх 275. Водночас lifecell дав можливість клієнтам безкоштовно змінити тариф до 17 жовтня, якщо нові умови виявляться незручними. Також передбачено право розірвати договір в односторонньому порядку протягом семи днів після отримання повідомлення про зміни.

Ще одна новина стосується завершення довгострокової акції "Мега". Вона закінчиться 16 вересня. Абоненти зможуть скористатися вже придбаними пакетами в межах оплаченого терміну, проте нових підключень більше не буде. Акція діяла з грудня 2018 року і пропонувала хвилини, SMS та інтернет за зниженою ціною.

Нагадаємо, що в Україні за останній рік помітно подорожчали однокімнатні квартири. У серпні 2025-го їхня медіанна вартість у середньому виявилася вищою на 13% порівняно з аналогічним місяцем 2024-го.

Крім того, реальна ціна однієї поїздки в наземному транспорті столиці наближається до 23 гривень. За словами мера, центральна влада зробила все, щоб у Києві подорожчав проїзд.