Сотни тысяч нуждающихся: государство обеспечило жильем всего лишь 63 ВПЛ, — СМИ

В Украине более 4,5 миллиона внутренних переселенцев, десятки миллиардов гривен государственных и донорских средств — и почти никакого реального прогресса в обеспечении жильем. За три года после начала большой войны государство фактически обеспечило крышей над головой всего 63 внутренне перемещенных лица (ВПЛ).

С 2022 года на выплаты внутренне перемещенным лицам государство потратило 53,5 млрд грн. Были запущены различные программы: жилищные сертификаты на сумму 17,8 млрд грн, оплата бесплатного размещения — 3,8 млрд грн, международный проект HOPE на 224 млн долларов, а также инвестиции в социальное арендное жилье через заем ЕИБ на 200 млн евро. Но, несмотря на гигантские суммы, сотни тысяч украинцев остаются без решения жилищного вопроса. Об этом говорится в материале издания "Экономическая правда".

По данным источника, причина кроется в слабом учете и разрозненности данных. Министерство развития общин и территорий должно отслеживать потребности ВПЛ, для чего создана Единая база данных внутренне перемещенных лиц. Но администрирует ее не Минразвития, а ГП "Информационно-вычислительный центр" Минсоцполитики. В базе фиксируются не только статусы ВПЛ, но и их "жилищные потребности".

Однако даже администраторы базы признают, что понятие "жилищная потребность" четко не определено. В феврале 2025 года в ГП заявили, что реальных данных о потребностях нет, а предоставляются только сведения о тех, кто указал "разрушенное жилье" как причину переезда. В августе уточнили, что данные есть, но подробной классификации потребностей в реестре нет.

По данным на август 2025 года, в Единую базу данных внутренне перемещенных лиц находились почти 220 тысяч активных заявлений о жилищных потребностях (с начала 2022 года их было 528,9 тысяч). И вместе с этим — за 3,5 года было закрыто всего 63 жилищные потребности ВПЛ.

