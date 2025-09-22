Сотні тисяч нужденних: держава забезпечила житлом лише 63 ВПО, — ЗМІ

В Україні понад 4,5 мільйона внутрішніх переселенців, десятки мільярдів гривень державних і донорських коштів — і майже жодного реального прогресу в забезпеченні житлом. За три роки після початку великої війни держава фактично забезпечила дахом над головою лише 63 внутрішньо переміщених особи (ВПО).

Related video

З 2022 року на виплати внутрішньо переміщеним особам держава витратила 53,5 млрд грн. Було запущено різні програми: житлові сертифікати на суму 17,8 млрд грн, оплата безкоштовного розміщення — 3,8 млрд грн, міжнародний проєкт HOPE на 224 млн доларів, а також інвестиції в соціальне орендне житло через позику ЄІБ на 200 млн євро. Але, незважаючи на гігантські суми, сотні тисяч українців залишаються без вирішення житлового питання. Про це йдеться в матеріалі видання "Економічна правда".

За даними джерела, причина криється в слабкому обліку та розрізненості даних. Міністерство розвитку громад і територій має відстежувати потреби ВПО, для чого створено Єдину базу даних внутрішньо переміщених осіб. Але адмініструє її не Мінрозвитку, а ДП "Інформаційно-обчислювальний центр" Мінсоцполітики. У базі фіксуються не тільки статуси ВПО, а й їхні "житлові потреби".

Однак навіть адміністратори бази визнають, що поняття "житлова потреба" чітко не визначено. У лютому 2025 року в ДП заявили, що реальних даних про потреби немає, а надають тільки відомості про тих, хто вказав "зруйноване житло" як причину переїзду. У серпні уточнили, що дані є, але докладної класифікації потреб у реєстрі немає.

За даними на серпень 2025 року, в Єдиній базі даних внутрішньо переміщених осіб перебували майже 220 тисяч активних заяв про житлові потреби (з початку 2022 року їх було 528,9 тисяч). І разом з цим — за 3,5 роки було закрито всього 63 житлові потреби ВПО.

Раніше Фокус писав, що з 1 липня 2025 року внутрішньо переміщені особи в Україні проходять додаткові перевірки для отримання державних виплат. Основною умовою є проживання в Україні, а статус ВПО можуть отримати жителі 13 областей, зокрема Донецької, Луганської, Запорізької, Харківської та Херсонської.

Також Фокус писав, що Україна разом зі Світовим банком готує програму для переселенців, яка дасть змогу придбати житло замість втраченого. Допомогу надаватимуть поетапно: спочатку учасникам бойових дій і сім'ям загиблих, далі людям з інвалідністю, багатодітним сім'ям і дітям-сиротам, а потім іншим категоріям ВПО.