В Украине упрощают соцпомощь: семьи будут получать единую выплату вместо пяти

Правительство Украины запускает новую систему социальной поддержки, которая позволит семьям получать помощь быстрее и без лишней бюрократии.

Реформа направлена на упрощение процесса оформления выплат для граждан, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Она объявила, что теперь вместо пяти отдельных выплат будет действовать базовая социальная помощь. Она рассчитана, прежде всего, на малозабезпеченные семьи, одиноких матерей, а также детей, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов.

Подать заявление на новую помощь можно онлайн через портал "Дія". Процесс максимально упрощен: несколько шагов в приложении — и система автоматически рассчитывает размер ежемесячной выплаты. Если результат устраивает, семья подтверждает заявку, и больше не нужно тратить время на сбор бумажных справок.

Размер помощи рассчитывается индивидуально, исходя из базовой величины дохода на одного человека в семье, которая сегодня составляет 4 500 гривен.

По словам премьера, проект носит пилотный характер и рассчитан на два года, однако параллельно правительство работает над тем, чтобы сделать его постоянным. Для этого уже подготовлен и подан в парламент соответствующий законопроект.

