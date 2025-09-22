В Україні спрощують соцдопомогу: сім'ї отримуватимуть єдину виплату замість п'яти

Уряд України запускає нову систему соціальної підтримки, яка дасть змогу сім'ям отримувати допомогу швидше і без зайвої бюрократії.

Реформа спрямована на спрощення процесу оформлення виплат для громадян, які опинилися у важких життєвих обставинах. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Вона оголосила, що тепер замість п'яти окремих виплат діятиме базова соціальна допомога. Вона розрахована насамперед на малозабезпечені сім'ї, одиноких матерів, а також дітей, чиї батьки ухиляються від сплати аліментів.

Подати заяву на нову допомогу можна онлайн через портал "Дія". Процес максимально спрощений: кілька кроків у застосунку — і система автоматично розраховує розмір щомісячної виплати. Якщо результат влаштовує, сім'я підтверджує заявку, і більше не потрібно витрачати час на збір паперових довідок.

Розмір допомоги розраховується індивідуально, виходячи з базової величини доходу на одну особу в сім'ї, яка сьогодні становить 4 500 гривень.

За словами прем'єра, проєкт має пілотний характер і розрахований на два роки, однак паралельно уряд працює над тим, щоб зробити його постійним. Для цього вже підготовлено та подано до парламенту відповідний законопроєкт.

