Аренда в Киеве бьет рекорды: в каком районе квартира будет стоить до 35 тыс. грн

Аренда жилья в Киеве продолжает дорожать и достигает рекордных отметок. С наступлением осени и началом традиционного сезона повышенного спроса — в конце августа и сентябре — цены поднимаются все выше.

Самыми дорогими районами традиционно оказались Шевченковский и Печерский. Сколько стоит арендовать квартиру в Киеве какие цены по районам, выяснил Фокус.

Цены на аренду в Киеве — от самого дешевого до самого дорогого

Стоимость аренды в Киеве заметно варьируется в зависимости от района.

Лидером по дороговизне традиционно остается Печерский, где аренда однокомнатной квартиры в среднем обходится в 35 900 грн. На другом полюсе — Деснянский район, где жилье можно снять примерно за 10 000 грн, что делает его самым доступным в столице.

В среднем, по районам можно найти следующие цены на квартиры:

Деснянский — 10 000 грн.

В Деснянском районе аренда однокомнатной квартиры в среднем составляет от 8 до 12 тысяч гривен, в зависимости от состояния дома.

Цены на однокомнатные квартиры в Деснянском районе

Двухкомнатная и трехкомнатная квартира в Деснянском районе будет стоить уже около 12-14 тысяч гривен.

Цены на квартиры в Деснянском районе

Днепровский — 11 000 грн.

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Днепровском районе — 10–12 тысяч гривен.

Цены на однокомнатные квартиры в Днепровском районе

Двухкомнатная квартира в Днепровском районе будет стоить уже около 14 тысяч гривен.

Цены на двухкомнатные квартиры в Днепровском районе

Святошинский — 14 500 грн.

В среднем, однокомнатную квартиру в Святошинском районе можно арендовать за 11-18 тысяч гривен в зависимости от качества ремонта и дальности от инфраструктуры.

Цены на однокомнатные квартиры в Святошинском районе

Двухкомнатная квартира в Святошинском районе будет стоить уже около 20 тысяч гривен, а трехкомнатная — более 23 тысяч гривен.

Цены на квартиры в Святошинском районе

Дарницкий — 14 000 грн.

За аренду однокомнатной квартиры в Дарницком районе обычно просят 13–15 тысяч гривен, причем стоимость зависит от качества ремонта и доступности инфраструктуры.

Цены на однокомнатные квартиры в Дарницком районе

Двухкомнатные квартиры обойдутся дороже — можно арендовать за 16 тысяч гривен.

Цены на квартиры в Дарницком районе

Оболонский — 15 000 грн.

Однокомнатные квартиры в Оболонском районе обычно сдаются за 13–16 тысяч гривен, цена зависит от состояния жилья и его расположения относительно инфраструктуры.

Цены на однокомнатные квартиры в Оболонском районе

Двухкомнатная квартира в Оболонском районе будет стоить уже около 16 тысяч гривен, а трехкомнатная — более 22 тысяч гривен.

Цены на квартиры в Оболонском районе

Соломенский — 18 000 грн.

В Соломенском районе за однокомнатную квартиру просят в среднем 15–22 тысяч гривен, причем цена зависит от состояния квартиры и ее удаленности от транспортных узлом и инфраструктуры.

Цены на однокомнатные квартиры в Соломенском районе

Арендовать двухкомнатную квартиру в Соломенском районе можно от 16 тысяч гривен, а трехкомнатную — от 18 тысяч гривен.

Цены на квартиры в Соломенском районе

Подольский — 20 000 грн.

В Подольском районе цены на однокомнатные квартиры колеблятся от дешевых — за 8 тысяч гривен, до дорогих — за 23 тысячи гривен (второй вариант встречается чаще).

Цены на однокомнатные квартиры в Подольском районе

Цены на двухкомнатные квартиры стартуют от 18 тысяч гривен и доходят до 23 тысяч гривен.

Цены на квартиры в Подольском районе

Голосеевский — 22 000 грн.

В среднем однокомнатная квартира в Голосеевском районе обходится в 10–26 тысяч гривен, при этом на стоимость влияют состояние жилья и удаленность от ключевых объектов.

Цены на однокомнатные квартиры в Голосеевском районе

Двухкомнатные квартиры в Голосеевском районе могут стоить от 25 тысяч гривен.

Цены на квартиры в Голосеевском районе

Шевченковский — 25 000 грн.

Шевченковский район предлагает однокомнатные квартиры в аренду за приблизительно 25 тысяч гривен — от цены зависит, насколько свежий ремонт и насколько удобно расположено жилье.

Цены на однокомнатные квартиры в Шевченковском районе

Цены за двухкомнатную квартиру в этом районе может достигать 30 тысяч гривен.

Цены на квартиры в Шевченковском районе

Печерский — 35 000 грн.

Данный район остается самым дорогим. За комфортную однокомнатную квартиру просят от 18 до 40 тысяч гривен, все зависит от ремонта и расположения.

Цены на однокомнатные квартиры в Печерском районе

Двухкомнатные квартиры можно найти за 45 тысяч гривен.

Цены на квартиры в Печерском районе

Важно отметить, что помимо традиционных факторов, таких как расположение и состояние квартиры, на стоимость сильно влияют события, связанные с войной: обстрелы и угрозы безопасности могут резко повысить спрос на более защищённое жильё или, наоборот, снизить интерес к районам, подвергающимся риску.

Ранее Фокус писал, что в июле 2025 года Одесса стала безоговорочным лидером среди областных центров Украины по спросу на посуточную аренду квартир. Второе место в этом рейтинге заняла Полтава.

Также украинские власти заявили о старте проекта по созданию муниципального жилищного фонда для дальнейшей аренды.