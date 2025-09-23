Оренда в Києві б'є рекорди: у якому районі квартира коштуватиме до 35 тис. грн

Оренда житла в Києві продовжує дорожчати і досягає рекордних позначок. З настанням осені та початком традиційного сезону підвищеного попиту — наприкінці серпня та у вересні — ціни піднімаються все вище.

Найдорожчими районами традиційно виявилися Шевченківський і Печерський. Скільки коштує орендувати квартиру в Києві: які ціни за районами, з'ясував Фокус.

Ціни на оренду в Києві — від найдешевшого до найдорожчого

Вартість оренди в Києві помітно варіюється залежно від району.

Лідером за дорожнечею традиційно залишається Печерський, де оренда однокімнатної квартири в середньому обходиться в 35 900 грн. На іншому полюсі — Деснянський район, де житло можна зняти приблизно за 10 000 грн, що робить його найдоступнішим у столиці.

У середньому, по районах можна знайти такі ціни на квартири:

Деснянський - 10 000 грн.

У Деснянському районі оренда однокімнатної квартири в середньому становить від 8 до 12 тисяч гривень, залежно від стану будинку.

Ціни на однокімнатні квартири в Деснянському районі

Двокімнатна і трикімнатна квартира в Деснянському районі коштуватиме вже близько 12-14 тисяч гривень.

Ціни на квартири в Деснянському районі

Дніпровський — 11 000 грн.

Середня вартість оренди однокімнатної квартири в Дніпровському районі — 10-12 тисяч гривень.

Ціни на однокімнатні квартири в Дніпровському районі

Двокімнатна квартира в Дніпровському районі коштуватиме вже близько 14 тисяч гривень.

Ціни на двокімнатні квартири в Дніпровському районі

Святошинський - 14 500 грн.

У середньому, однокімнатну квартиру у Святошинському районі можна орендувати за 11-18 тисяч гривень залежно від якості ремонту та віддаленості від інфраструктури.

Ціни на однокімнатні квартири у Святошинському районі

Двокімнатна квартира у Святошинському районі коштуватиме вже близько 20 тисяч гривень, а трикімнатна — понад 23 тисячі гривень.

Ціни на квартири у Святошинському районі

Дарницький — 14 000 грн.

За оренду однокімнатної квартири в Дарницькому районі зазвичай просять 13-15 тисяч гривень, причому вартість залежить від якості ремонту і доступності інфраструктури.

Ціни на однокімнатні квартири в Дарницькому районі

Двокімнатні квартири обійдуться дорожче — можна орендувати за 16 тисяч гривень.

Ціни на квартири в Дарницькому районі

Оболонський — 15 000 грн.

Однокімнатні квартири в Оболонському районі зазвичай здають за 13-16 тисяч гривень, ціна залежить від стану житла і його розташування щодо інфраструктури.

Ціни на однокімнатні квартири в Оболонському районі

Двокімнатна квартира в Оболонському районі коштуватиме вже близько 16 тисяч гривень, а трикімнатна — понад 22 тисячі гривень.

Ціни на квартири в Оболонському районі

Солом'янський — 18 000 грн.

У Солом'янському районі за однокімнатну квартиру просять у середньому 15-22 тисячі гривень, причому ціна залежить від стану квартири та її віддаленості від транспортних вузлів та інфраструктури.

Ціни на однокімнатні квартири в Солом'янському районі

Орендувати двокімнатну квартиру в Солом'янському районі можна від 16 тисяч гривень, а трикімнатну — від 18 тисяч гривень.

Ціни на квартири в Солом'янському районі

Подільський - 20 000 грн.

У Подільському районі ціни на однокімнатні квартири коливаються від дешевих — за 8 тисяч гривень, до дорогих — за 23 тисячі гривень (другий варіант зустрічається частіше).

Ціни на однокімнатні квартири в Подільському районі

Ціни на двокімнатні квартири стартують від 18 тисяч гривень і доходять до 23 тисяч гривень.

Ціни на квартири в Подільському районі

Голосіївський — 22 000 грн.

У середньому однокімнатна квартира в Голосіївському районі обходиться в 10-26 тисяч гривень, водночас на вартість впливають стан житла і віддаленість від ключових об'єктів.

Ціни на однокімнатні квартири в Голосіївському районі

Двокімнатні квартири в Голосіївському районі можуть коштувати від 25 тисяч гривень.

Ціни на квартири в Голосіївському районі

Шевченківський - 25 000 грн.

Шевченківський район пропонує однокімнатні квартири в оренду за приблизно 25 тисяч гривень — від ціни залежить, наскільки свіжий ремонт і наскільки зручно розташоване житло.

Ціни на однокімнатні квартири в Шевченківському районі

Ціни за двокімнатну квартиру в цьому районі можуть сягати 30 тисяч гривень.

Ціни на квартири в Шевченківському районі

Печерський - 35 000 грн.

Цей район залишається найдорожчим. За комфортну однокімнатну квартиру просять від 18 до 40 тисяч гривень, усе залежить від ремонту і розташування.

Ціни на однокімнатні квартири в Печерському районі

Двокімнатні квартири можна знайти за 45 тисяч гривень.

Ціни на квартири в Печерському районі

Важливо зазначити, що крім традиційних чинників, як-от розташування і стан квартири, на вартість сильно впливають події, пов'язані з війною: обстріли і загрози безпеці можуть різко підвищити попит на більш захищене житло або, навпаки, знизити інтерес до районів, які наражаються на ризик.

Раніше Фокус писав, що в липні 2025 року Одеса стала беззаперечним лідером серед обласних центрів України за попитом на подобову оренду квартир. Друге місце в цьому рейтингу посіла Полтава.

Також українська влада заявила про старт проєкту зі створення муніципального житлового фонду для подальшої оренди.