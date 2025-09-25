Работа в Украине: начальству повышают зарплату чаще, чем простым сотрудникам

Украинский бизнес столкнулся с парадоксальной ситуацией: рынок труда расширяется, но дефицит квалифицированных управленцев ощущается сильнее, чем когда-либо.

Руководители высшего и среднего звена стали одними из самых высокооплачиваемых специалистов, и за них компании ведут настоящие "битвы". Об этом сообщает издание finance.ua, основываясь на данные кадрового портала GRC.UA.

Эксперты изучили, чем мотивируют и как удерживают топ-менеджеров, от которых зависит стратегия и будущее компаний.

По данным исследования, рост зарплат руководителей в 2025 году оказался выше среднего по стране. Три четверти топ-менеджеров получили повышение: 35% отметили рост оклада до 10%, у 30% директоров зарплата выросла на 10–20%. Значительное увеличение — на 31–40% — получили лишь 4% опрошенных, а более чем на 41% подняли зарплату лишь единицам.

При этом бонусы и премии почти не изменились по сравнению с прошлым годом. 45% управленцев вообще не получают дополнительных выплат, а 26% получают их раз в год. Почти у половины размер бонуса привязан к годовой зарплате, у каждого четвертого — фиксированная сумма в гривнах.

Неценовые формы мотивации также остаются редкостью: служебный автомобиль или компенсация транспортных расходов есть лишь у четверти руководителей, а медицинскую страховку оплачивают только треть. Долгосрочная мотивация практически отсутствует: только 4% топ-менеджеров имеют бонус, привязанный к результатам компании, а каждый сотый — долю в фирме или участие в акционерной программе.

Ситуация с оплатой профессионального развития также неоднозначная. 37% руководителей отметили, что компании не оплачивают курсы или обучение, однако 6% организаций регулярно инвестируют в образование топов, включая бизнес-школы и программы МВА, а еще 4% финансируют участие в международных конференциях. Наиболее распространена практика оплаты обучения по запросу — 44% компаний готовы поддержать управленца, если он докажет критическую значимость программы для своей роли.

Инфляция в Украине тормозит рост реальных зарплат. Предложений вакансий стало больше, количество резюме в розничной торговле и телекоммуникациях увеличилось на 82%.